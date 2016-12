Ortiz quer reforçar Saúde com estagiário sem salário

Home

- 08:11

Governo tucano quer firmar convênios com instituições de ensino para estágio gratuito nas unidades de saúde da rede municipal



Redação

Taubaté

Ante um cenário de queda na arrecadação e de gastos com pessoal no limite do que prevê a Lei de Responsabilidade Fiscal, o governo Ortiz Junior (PSDB) quer contar com convênios de estágio gratuito para reforçar o quadro de funcionários nas unidades de saúde.

A gestão tucana abriu um chamamento público que visa atrair instituições de ensino técnico, superior e de pós-graduação interessadas nesse tipo de convênio.

No ensino técnico, as vagas seriam para estudantes de Radiologia, de Gerência em Saúde e de Vigilância em Saúde.

Na graduação, para alunos de Odontologia, Medicina, Nutrição, Biologia, Psicologia, Enfermagem, Veterinária e Fisioterapia. Na pós-gradução, para estudantes de Odontologia, Medicina, Nutrição, Biologia, Psicologia, Enfermagem, Fisioterapia e Residência Médica. O convênio será firmado pelo prazo de 12 meses, podendo ser prorrogado por 60 meses.

Estágio. Questionado sobre o objetivo do convênio, o governo tucano citou apenas benefícios aos estudantes, como possibilitar contato com a realidade profissional e a execução de tarefas na área de interesse do aluno.

Em 2016, segundo a prefeitura, o município contou com 427 estagiários remunerados, o que representou gasto mensal médio de R$ 273 mil -- no ano, isso representa R$ 3,284 milhões. O número de vagas de estágio gratuito ainda não foi definido pela prefeitura.

Promessa. A proposta de estágio gratuito em unidade de saúde se assemelha a uma promessa feita por Ortiz na eleição de 2012. A proposta era dar 1.000 bolsas de estudos para alunos dessas mesmas áreas que, em troca, teriam que trabalhar para a prefeitura.

A proposta foi abortada em fevereiro de 2014, depois que a Câmara negou o projeto enviado pelo prefeito que previa essa obrigatoriedade do estudante bolsista compensar o benefício por meio de estágio ou de trabalho após o fim do curso. Desde então, o tucano não havia feito mais nenhuma proposta nesse sentido.

Área tem orçamento de R$ 228 milhões para o ano que vem

A área da Saúde, que deverá receber o reforço dos estagiários sem remuneração, é a segunda maior pasta da administração. Ela tem hoje 1.491 dos 6.127 funcionários da prefeitura, segundo dados do Portal da Transparência.

A Saúde tem também o segundo maior orçamento para o ano que vem, com R$ 228 milhões, atrás apenas da Educação (R$ 338 milhões). Desde 2013, no entanto, a prefeitura não tem conseguido atingir o orçamento previsto.

O déficit na receita foi de R$ 50 milhões em 2013, de R$ 120 milhões em 2014 e de R$ 117 milhões em 2015. Esse ano, até agora, a arrecadação é de R$ 791 milhões, o que representa 74% do total esperado (R$ 1,065 bilhão).

Terceirização. A Saúde também é um dos principais focos da política de terceirização do governo Ortiz Junior. Esse ano, a administração tucana passou a terceirizar serviços médicos e de enfermagem nas cinco principais unidades de saúde do município.