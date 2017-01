Ortiz promete entregar sete creches até fim desse ano

Home

09:01

Redação

Taubaté

O prefeito de Taubaté, Ortiz Junior (PSDB), promete entregar sete novas creches até o fim de 2017. Todas essas unidades fazem parte de um pacote de 16 escolas de ensino infantil anunciadas em 2014, e que foram inicialmente prometidas para 2014 e 2015.

Desse total, quatro foram entregues até agora -- Vila São José, Jaboticabeira, Vila Aparecida e Estoril, que somaram 581 vagas. As sete que devem ser concluídas até dezembro são as dos bairros Monjolinho, Continental, Fazendinha (Três Marias), Jardim Oásis, Barranco, Hípica Pinheiro e Portal da Mantiqueira.

As unidades são construídas com recursos do Estado, da União e do município. Entre elas, há casos como o da unidade do Jardim Oásis, que teve sua construção iniciada em 2014, e até agora não foi concluída.

Promessas. Na eleição de 2012, Ortiz prometeu construir creches em sete diferentes regiões de Taubaté, abrindo 3.000 novas vagas e zerando o déficit no município. Nada disso foi cumprido.

Além das quatro creches entregues até agora, o governo tucano sustenta ter criado cerca de 2.400 novas vagas apenas com ampliações nas 63 unidades existentes, mas nunca informou quantas vagas novas seriam em cada escola, o que impede que esse número seja conferido.

A administração Ortiz alega que o déficit atual é de 1.500 vagas, e que ele estaria restrito a crianças de 0 a 3 anos. Entre 4 e 5 anos, a demanda estaria zerada hoje.

Improviso. Enquanto as novas creches não ficam prontas, a prefeitura aposta em alternativas diferentes para tentar reduzir o déficit de vagas. Uma delas foi anunciada pelo prefeito em novembro passado: alugar prédios de escolas particulares que fecharam nos últimos anos e, neles, implantar creches provisórias.

Essas unidades improvisadas funcionariam enquanto as novas creches não fossem entregues pela prefeitura. O projeto, no entanto, ainda carece de mais informações. O município ainda não divulgou, por exemplo, dados como receita disponível para esses alugueis e quantas creches improvisadas seriam implantadas.

Outra alternativa foi divulgada essa semana. A prefeitura vai utilizar o prédio onde era a unidade 3 do Ametra (Amparo ao Menor Trabalhador), no Areão, para implantar uma nova creche. A nova unidade seria capaz de atender 170 crianças de berçário, maternal 1 e 2.

A secretaria de Educação informou que ainda está orçando as obras de adequação do prédio. Assim, o início da operação dessa creche só deve ocorrer no ano que vem.