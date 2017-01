Ortiz promete congelar tarifa de ônibus em 2017

Home

Segundo tucano, reajuste será feito apenas na tarifa técnica, que é aquela que a empresa tem a receber

O prefeito de Taubaté, Ortiz Junior (PSDB), garantiu nessa terça-feira que irá manter congelada em 2017 a tarifa pública do transporte coletivo, que é aquela cobrada dos passageiros.

Segundo o tucano, deverá haver reajuste apenas da tarifa técnica, que é aquela recebida pela empresa ABC. A declaração foi dada pelo prefeito em entrevista para a TV Vanguarda. “Eu não pretendo passar nenhum custo a mais para o cidadão. A gente vive uma crise econômica grave, com desemprego, recessão”, afirmou Ortiz.

Segundo o prefeito, o novo valor da tarifa técnica ainda não foi definido. “A gente está terminando os estudos de reequilíbrio tarifário. Existe um acordo judicial para definir a fórmula tarifária”, disse.

Subsídio. A diferença entre a tarifa pública e a tarifa técnica é compensada pela prefeitura, por meio de subsídio repassado à concessionária. Desde agosto de 2015, quando o modelo passou a ser adotado no município, a tarifa pública é de R$ 3,30, e a técnica é de R$ 3,40.

O modelo foi adotado por determinação da Justiça, em ação em que o Ministério Público contestava o contrato firmado entre prefeitura e ABC em 2009, e que tem validade até o ano de 2024.

Além de estabelecer a diferenciação entre tarifas pública e técnica, com subsídio pago pela prefeitura, a decisão judicial previa a integração entre ônibus e transporte alternativo até janeiro de 2016, mas o prazo não foi respeitado pelo governo Ortiz.

Valores. Para calcular a nova tarifa técnica, vão ser levados em consideração fatores como variação de salários pagos pela ABC (peso 0,58), inflação (peso 0,14), variação do preço dos veículos (peso de 0,13) e também a variação do preço médio do óleo diesel no município (peso de 0,12).

Com o reajuste da tarifa, o valor repassado mensalmente pela prefeitura à empresa será aumentado. Hoje, com a diferença entre tarifas em R$ 0,10, o município repassa cerca de R$ 240 mil a cada mês para a ABC.

Ao longo de um ano, com esse valor, o montante seria de R$ 2,88 milhões. Entre agosto de 2015 e dezembro de 2016 o repasse não foi mensal, foi feito de uma só vez: no fim do ano passado, no valor de R$ 4 milhões.