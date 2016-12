Ortiz prepara terceiro projeto para mudar regras da previdência

Home

- 09:09

Por enquanto, propostas anteriores modificaram apenas os repasses patronais; os detalhes do novo texto ainda não foram anunciados



Redação

Taubaté

No início de 2017 a gestão Ortiz Junior (PSDB) enviará à Câmara um novo projeto para alterar as regras relacionadas ao sistema previdenciário de Taubaté. Essa será a terceira alteração proposta pelo governo tucano desde 2014.

Os detalhes do novo projeto ainda não foram divulgados, mas devem seguir a tendência dos dois anteriores: a preocupação em reforçar a arrecadação do IPMT (Instituto de Previdência do Município de Taubaté), sem prejudicar as finanças das instituições que fazem aportes para o instituto -- prefeitura, Câmara e Unitau (Universidade de Taubaté).

A expectativa é que o novo texto contenha novas propostas como segregação de massas dos segurados e criação de uma previdência complementar, o que hoje reduziria o teto de aposentadorias dos atuais R$ 16.574,82 para R$ 5.189,82.

Propostas. O primeiro projeto de alteração nas regras do sistema previdenciário foi enviado por Ortiz à Câmara em 2014, e aprovado ainda naquele ano. A mudança, na ocasião, foi na contribuição patronal, que é a realizada por prefeitura, Câmara, Unitau e pelo próprio instituto.

Esse grupo deixou de fazer a contribuição na regra antiga (22% sobre a folha de pagamento) e se comprometeu a repassar R$ 4,534 bilhões ao instituto durante 35 anos. Em novembro de 2015, no entanto, a gestão tucana apresentou uma segunda proposta, que visava alterar o escalonamento desses repasses.

Nessa segunda proposta, o aporte ao IPMT em 35 anos passaria para R$ 5,286 bilhões, mas os repasses nos primeiros anos seriam reduzidos. Na prática, a atual administração e a próxima (Ortiz ficará até 2020) fariam os repasses menores, e os prefeitos seguintes pagariam a conta.

Apesar do apelo do governo, o projeto não foi votado na Câmara. Sem a mudança, problemas foram registrados nesse ano: a Unitau teve dificuldade em fazer o repasse no valor determinado. O governo tucano lamentou a não aprovação do texto, mas afirmou que com o envio do terceiro projeto ele não deverá mais ser votado.