Ortiz pede que inelegibilidade seja avaliada só após a eleição

Home

- 08:46

Prefeito Ortiz Junior (PSDB) durante inauguração do SuperPamo do Parque Três Marias.Foto: Divulgação

Em defesa à Justiça, tucano solicita que candidatura seja liberada, já que TSE ainda não publicou decisões sobre cassação

Redação

Taubaté

Ortiz Junior (PSDB), prefeito afastado de Taubaté, solicitou que a Justiça Eleitoral libere a sua candidatura à reeleição e só avalie sua inelegibilidade após a eleição, a ser disputada em outubro.

O pedido faz parte da defesa apresentada pelo tucano na ação em que o Ministério Público pede que a candidatura seja barrada. A contestação, apresentada no dia 29 de agosto, subscrita pelo advogado Marco Aurélio Toscano, cita que a decisão do julgamento realizado em 1º de agosto no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) ainda não foi publicada.

Nesse julgamento, o TSE manteve a cassação do mandato de Ortiz e do vice, Edson Oliveira (PSD), por abuso de poder econômico e político em 2012, e derrubou a liminar concedida em ação cautelar que mantinha a dupla nos cargos.

A liminar suspendia o efeito da decisão do TRE (Tribunal Regional Eleitoral), que em novembro de 2014 já havia mantido a cassação dos mandatos. A defesa de Ortiz cita que a ação de impugnação não poderia ter sido baseada na decisão do TRE, já que ela só voltaria a ter efeito quando o acórdão do TSE for publicado. “Ainda não existe no mundo jurídico decisão sobre recurso, nem o efetivo conhecimento, pelo impugnado, das razões pelas quais foi improvido o seu recurso”, diz trecho da defesa.

O argumento enfrenta um problema: foi justamente com base na derrubada da liminar que Ortiz e Oliveira deixaram a prefeitura no dia 10 de agosto. Ou seja, a Justiça Eleitoral já reconheceu a decisão.

Prazo extra. Apesar disso, a defesa do tucano vai além. O advogado alega que, para ter efeito prático de barrar essa candidatura, a decisão do TSE teria que ter sido publicada até o prazo final de impugnações, no dia 23 de agosto.

Como isso não ocorreu, a defesa de Ortiz alega que não há nenhum fator jurídico que o impeça de ser candidato. Toscano alega que, assim que o acórdão for publicado, só poderá ser usado em ação posterior -- no caso, um recurso contra a expedição do diploma. Ou seja, a defesa pede que a candidatura seja liberada.

O recurso contra a expedição do diploma só teria efeito prático se Ortiz vencesse a eleição. Nesse caso, ele poderia ser impedido de assumir o cargo e o município passaria a ser comandado pelo novo presidente da Câmara, escolhido entre os 19 vereadores eleitos para a próxima legislatura, entre os anos de 2017 e 2020.

Confiança. Além dos principais argumentos, a defesa também alegou que ainda haveria chance de o TSE alterar o resultado do julgamento, o que é considerado improvável pelos especialistas consultados pela reportagem. Ortiz citou a possibilidade de novos recursos e que o placar do julgamento foi apertado (4 a 3 pela cassação). “Há forte possibilidade de reversão de decisão”, cita trecho da defesa apresentada pelo tucano.

Prazo fixado pelo PSDB já terminou

Terminou nessa terça-feira o segundo prazo dado pela cúpula estadual do PSDB para que Ortiz Junior conseguisse a liberação de sua candidatura. O primeiro prazo estabelecido já havia vencido na última sexta-feira, dia 2.

Curiosamente, o prazo extra até ontem foi obtido pelo tucano a partir de um ‘boato’ que contradiz a defesa apresentada à Justiça Eleitoral. Na semana passada, aliados do tucano espalharam a notícia de que a cassação de seu mandato seria reavaliada pelo TSE nessa terça-feira -- a Corte julgaria um novo recurso, interposto após o Tribunal supostamente publicar a decisão referente ao julgamento realizado no dia 1º de agosto.

O ‘boato’ foi suficiente para a cúpula tucana aceitar esperar até ontem, mas foi desmentido pela própria defesa de Ortiz. PSDB e partidos aliados defendem a substituição dele até o dia 12 de setembro.