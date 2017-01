Ortiz nomeia Joffre para coordenar o Samu em Taubaté

Home

- 07:13

Redação

Taubaté

O prefeito de Taubaté, Ortiz Junior (PSDB), oficializou a nomeação do ex-vereador Joffre Neto (PSB) para o cargo de coordenador administrativo do Cisamu (Consórcio Intermunicipal do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência do Vale do Paraíba e da Região Serrana). A portaria foi publicada no Diário Oficial no último sábado.

Ortiz é presidente do Cisamu, o consórcio que integra nove municípios e é responsável por coordenar a operação do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) nessas cidades.

Questionado ontem, o tucano não explicou a escolha do ex-vereador para o cargo. O salário que Joffre irá receber não foi divulgado. O ex-parlamentar não comentou sua nomeação para coordenador o Samu.

Drible. A escolha de Joffre para o cargo foi uma forma de Ortiz burlar uma recomendação do Ministério Público para que o tucano deixasse de nomear para a prefeitura os ex-vereadores que figuram como réus em processos por improbidade administrativa.

De início, o prefeito estudava abrigar os quatro ex-vereadores que integravam a base aliada no mandato passado e não foram reeleitos -- além de Joffre, a lista inclui Jeferson Campos (PV), Carlos Peixoto (PTB) e Luizinho da Farmácia (Pros). Os quatro, no entanto, figuram como réus em processo por improbidade.

Com a manobra no caso de Joffre, a alegação será de que a indicação não foi feita apenas por Ortiz, mas também pelos demais oito prefeitos que integram o consórcio do Samu.