Ortiz Junior – Promessas de campanha

Para facilitar que você, leitor, acompanhe o cumprimentos das promessas feitas pelo prefeito de Taubaté, Ortiz Junior (PSDB), o jornal OVALE mantém uma ferramenta para auxiliar na fiscalização do governo.

Nesta página, será possível encontrar os principais itens do programa de governo Ortiz, com seu devido andamento. A partir de seis meses de mandato, as promessas receberão quatro tipos diferentes de ‘status’: cumprida ( #SINAL VERDE ), em andamento ( #SINAL AMARELO ), não iniciada ( #SINAL VERMELHO ) e descartada ( #PROMESSA DESCARTADA ).



Clicando aqui , você confere o saldo das promessas de campanha do primeiro mandato de Ortiz.

ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

- Concluir a aprovação do empréstimo da CAF para investir US$ 60 milhões em melhorias viárias, obras contra enchentes e parques

- Ampliar convênios com governos estadual e federal

- Reduzir gastos com custeio e pessoal para ampliar investimentos

- Implantação do GED (Gerenciamento Eletrônico de Documentos)

- Informatização de todos os procedimentos para análise de projetos

ASSISTÊNCIA SOCIAL

- Construir mais três CRAS (Cecap, Parque Três Marias e Parque Aeroporto)

- Construir mais um CREAS descentralizado

- Ampliar em 30% o atendimento dos usuários e ex-usuários de drogas e álcool no CAPS-AD, Unidade de Acolhimento de Adulto, Consultório de Rua e CAPS-i

- Implantar a Unidade de Acolhimento Infantil

- Reduzir os índices de violência contra as mulheres

- Reduzir a população em situação de rua, por meio do encaminhamento para os equipamentos existentes e pela implantação da Casa de Passagem (serviço de acolhimento de curta permanência para imigrantes)

- Complementação do novo albergue, com a construção do Centro de Socialização (espaço para desenvolvimento de oficinas culturais, musicais, realização de palestras, entre outros)

CULTURA

- Fortalecer atrações turísticas, como: circuito religioso, Parque do Itaim, Sítio do Picapau Amarelo, Museu de História Natural, Museu Mazzaropi, Museu do Quiririm

- Revitalizar o Mercato de Quiririm como mercado das artes, gastronomia e orgânicos

EDUCAÇÃO

- Ampliar o ensino integral para 50% da rede municipal

- Zerar a demanda de vagas em creches para crianças entre 0 a 3 anos

- Manter zerada a demanda de vagas em creches para crianças de 4 e 5 anos

- Reduzir a distorção idade-série em 50% até o final de 2020

- Criar um Portal da Transparência para a Educação até 2018

- Ofertar ensino profissionalizante a todos os alunos do Ensino Médio até 2020

- Aumentar em pelo menos 100% o número de vagas para o Ensino Médio até 2020

- Implantar o Plano de Carreira do Magistério

- Assegurar que pelo menos 10% dos profissionais estatutários da rede tenham curso de mestrado em área relativa a sua atuação até 2020

- Criar uma sala interativa em pelo menos 50% das unidades de ensino fundamental até 2020

- Criar pelo menos um clube de ciências itinerante piloto até 2018

- Criar pelo menos uma biblioteca itinerante piloto até 2018

- Oferecer o ensino de língua inglesa e/ou espanhola nas escolas de tempo integral e em 50% do ensino fundamental até o fim de 2020

EMPREGO

- Criar mais dois mil postos de trabalho

- Expandir o Parque Tecnológico e o Distrito Industrial para atrair mais empresas e empregos

- Ampliar a oferta de cursos profissionalizantes, em parceria com o Senai

- Criar o programa de inseminação artificial e transferência de embrião (Programa Taubaté do Futuro), para incentivar produtores rurais a adquirirem sêmen e embriões

- Criação de novos polos comerciais e de feiras itinerantes em diversos bairros

ESPORTE

- Ampliar em 30% as academias ao ar livre

- Construção da Arena Multiuso para eventos de natureza cultural, artística e esportiva

- Construção do parque aquático

- Reduzir em 20% o índice de sedentarismo no município

- Ampliar em 50% o número de escolas de iniciação esportiva para crianças e jovens

- Dobrar o número equipes de alto rendimento no cenário nacional

HABITAÇÃO

- Viabilizar a construção de mais mil moradias

- Reformar mais 2 mil moradias

- Regularizar 4 mil imóveis e acabar com lotes e condomínios irregulares

IDOSOS

- Concluir o Centro de Reabilitação Lucy Montoro

- Ampliar a população atendida pelo Remédio em Casa

- Construir mais três novos Centros de Convivência (Parque Três Marias, Cecap/Quiririm e Centro) -

Construir mais um Centro Dia

MEIO AMBIENTE

- Implantar três parques lineares (Campos Elíseos, Gurilândia e Chácara São Silvestre) com verba do CAF

MOBILIDADE URBANA

- Realizar 180 km de obras viárias, incluindo a continuação da estrada do Pinhão e o alargamento da estrada do Barreiro, por meio do empréstimo do CAF

- Implantar mais 76 km de ciclovias e ciclofaixas

- Duplicar os viadutos Cidade Jardim e Alto São Pedro

- Construir viadutos sobre a Via Dutra na Rodoviária Nova e no Mercatau

- Duplicar o viaduto da Av. Charles Schneider

- Construir um viaduto sobre a linha férrea para interligar a Av. dos Bandeirantes ao bairro Chácara Flórida

- Implantar uma passagem de pedestres subterrânea sob a linha férrea ao lado da Rodoviária Velha

- Construir passarelas sobre a linha férrea nos bairros Chácara Guisard/Jd. das Nações e Água Quente/Pq. Urupês

- Implantar novos acessos à Via Dutra nos quilômetros 111 (Oswaldo Cruz) e 105 (Distrito Industrial do Una)

- Implantar e manter abrigos de ônibus

- Integrar o transporte convencional ao complementar

- Implantar faixas e/ou vias exclusivas para o transporte coletivo

- Organizar o sistema de mototáxi

- Padronizar os táxis e seus abrigos e implantar monitoramento dos veículos por GPS e câmera

- Regulamentar e fiscalizar o trânsito de veículos pesados (acima de 3,5 toneladas) na região central e bairros

- Implantar programa de acessibilidade na região central, com alargamento e reconstrução de calçadas

- Implantar central de controle semafórico e, com isso, adotar a onda verde nas principais avenidas

- Implantar sistema de transporte exclusivo para PCD (Pessoas com Deficiência)

- Implantar intervenções como ruas compartilhadas, parklets, estações intermodais com ocupações culturais, viadutos e túneis verdes

SAÚDE

- Assumir o HU em parceria com o Estado para garantir mais leitos e mais cirurgias para Taubaté

- Construir mais uma UPA na parte alta da cidade

- Construir mais duas UBS Mais (Cecap e São Gonçalo)

- Criar o Centro da Mulher

- Implantar sistema de notificação de consultas e exames via whatsapp ou SMS

- Comprar quatro unidades móveis odontológicas

- Ampliar o atendimento do Qualist, passando o número de equipes de seis para nove

- Implantar o site da Secretaria da Saúde, com informações ao munícipe

SEGURANÇA

- Equipar a GCM, renovando a frota de viaturas

- Estruturar a Defesa Civil, renovando a frota de viaturas

- Ampliar a cobertura de câmeras do COI

- Manter a Atividade Delegada e o contrato de locação de viaturas

- Ampliar a troca de lâmpadas e iluminação de praças

- Realizar pesquisas sobre redução dos índices de fatores de violência e criminalidade

- Reformular a estrutura da Secretaria de Segurança Pública Municipal

- Criar o Corpo de Bombeiros Municipal