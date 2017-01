Ortiz Junior inicia segundo mandato em Taubaté

Home

- 20:30

Segundo tucano, redução orçamentária será mais dura do que nos anos anteriores; se empréstimo do CAF não vier, principais obras ficarão no papel



Redação

Taubaté



Ao tomar posse para o segundo mandato, o prefeito reeleito de Taubaté, Ortiz Junior (PSDB), voltou a dizer que 2017 será o ano mais difícil para o município em relação à crise financeira. “A redução orçamentária será mais dura do que nos anos anteriores”, disse o tucano, em cerimônia realizada na tarde desse domingo, no Sedes.



“O Brasil vive sua mais grave crise econômica, e a gente precisa muito do esforço de todos”, afirmou, dirigindo-se aos vereadores eleitos.



O tucano ainda aproveitou o discurso para cobrar empenho dos secretários municipais. “Vocês têm que ir à rua, o período de planejamento já acabou”, disse. “O ânimo e o esforço têm que ser redobrados. Isso é assumir um desafio novo”, concluiu.



Caixa. Entre o ano de 2013 e o de 2015, a prefeitura arrecadou R$ 287 milhões a menos do que esperava. As contas de 2016 ainda não foram fechadas, mas o déficit na arrecadação pode ter chegado a R$ 274 milhões.



Para 2017, a previsão é de que a arrecadação permaneça em baixa, o que deve prejudicar a execução das promessas mais audaciosas do plano de governo do tucano. Nos últimos meses, Ortiz já vinha avisando: vai ter que priorizar investimentos e ainda cortar despesas nesse ano que se inicia.



Para tirar obras importantes do papel, o tucano aguarda o empréstimo de US$ 60 milhões (hoje, R$ 195,36 milhões) junto ao CAF (Banco de Desenvolvimento da América Latina). Se ele não sair, pouco será feito.



Crise. Durante o discurso, no entanto, Ortiz afirmou que em 2013, quando recebeu a prefeitura, a situação era pior.



“Em 2013 a situação era pré-falimentar, a prefeitura devia R$ 60 milhões, não pagava fornecedores e não tinha capacidade de investimento. Hoje, as contas estão em dia, estamos entre os 20% de municípios brasileiros que não devem um centavo a nenhum fornecedor, e encerramos o dia 31 de dezembro de 2016 com todos os compromissos pagos”, afirmou o prefeito reeleito.



O tucano disse ainda que, se a prefeitura fosse uma empresa, teria pedido “concordata” em 2013.



Missões. Apesar da situação financeira, Ortiz aproveitou o discurso para reforçar parte dos compromissos de campanha.



Entre as promessas ressaltadas estão a criação de mil vagas em creches, a ampliação do combate à criminalidade, assumir a gestão do Hospital Universitário em parceria com o Estado e, também em parceria com o governo estadual, finalizar as obras do AME (Ambulatório Médico de Especialidades) e do Centro de Reabilitação Lucy Montoro.



Aos vereadores, o prefeito pediu empenho na aprovação de dois projetos: o de revisão do Plano Diretor, enviado à Câmara no fim de 2016, e o do plano de carreira do funcionalismo, que será remetido ao Legislativo nas próximas semanas.