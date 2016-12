Ortiz inicia segundo mandato com desafios em Taubaté

Home

- 13:28

Redação

Taubaté

Após quatro anos conturbados, em que esteve com o mandato cassado por 38 meses e chegou a ficar 99 dias afastado da Prefeitura de Taubaté, Ortiz Junior (PSDB) toma posse para o segundo mandato nesse domingo com expectativa de dias mais tranquilos pela frente. Mas isso não quer dizer que não terá desafios. Muito pelo contrário.

A queda na arrecadação é só um deles. Entre o ano de 2013 e o de 2015, a prefeitura arrecadou R$ 287 milhões a menos do que esperava. Em 2016 as contas ainda não foram fechadas, mas o déficit na arrecadação pode chegar a R$ 274 milhões.

Para 2017, a previsão é de que a arrecadação permaneça em baixa, o que deve prejudicar a execução das promessas mais audaciosas de seu plano de governo.

Nos últimos meses, Ortiz já vem avisando: vai ter que priorizar investimentos e ainda cortar despesas no próximo ano.

Para tirar obras importantes do papel, o tucano aguarda o empréstimo de US$ 60 milhões (hoje, R$ 195,36 milhões) junto ao CAF (Banco de Desenvolvimento da América Latina). Se ele não sair, pouco será feito.

Interferência. Na relação com a Câmara, Ortiz deve ter mais a comemorar do que a lamentar. Embora os seus aliados não tenham sido reeleitos, a quase totalidade dos vereadores já se manifestou favorável a uma relação bem amistosa com o tucano. Além disso, a oposição, que já era pequena, deve ficar ainda mais diminuída.

Justiça. No campo jurídico, o prefeito reeleito enfrenta três principais ações, mas nenhuma delas parece ter potencial de trazer complicações no próximo mandato. Na esfera eleitoral, a ação de caixa dois na campanha de 2012 continua suspensa.

Na esfera cível, o processo de improbidade administrativa no âmbito da FDE (Fundação para o Desenvolvimento da Educação), que mantém os bens de Ortiz bloqueados, ainda aguarda decisão de primeira instância.

Também na esfera cível, outra ação de improbidade, referente ao caso Valle Sul, foi protocolada esse mês pelo Ministério Público, e ainda está em fase inicial.

Prefeito não quis ser entrevistado

O ano de 2017 começa agora e 2020 ainda está muito distante, mas a definição sobre quem será o candidato para a sucessão de Ortiz Junior já gera atritos nos corredores do Bom Conselho e da Câmara. Na prefeitura, dois aliados próximos do tucano já medem forças nos bastidores. Ambos querem a ‘bênção’ do prefeito em 2020.

De um lado está o vice, Edson Oliveira (PSD). Do outro, o chefe de gabinete, Edsson Chacrinha (PSDB), que coordena as campanhas eleitorais de Ortiz desde 2010.

Na Câmara, mais dois nomes correm por fora. O vereador Alexandre Villela (PTB) deve ser candidato a deputado estadual em 2018 de olho na prefeitura em 2020. E Digão (PSDB) mira o Bom Conselho na próxima eleição, mas não tem boa relação com Ortiz.

Essas disputas internas têm potencial para estremecer o ambiente ao redor do tucano.

Silêncio. Na última segunda-feira a reportagem solicitou entrevista com Ortiz sobre um balanço do primeiro mandato e as expectativas para o segundo mandato, mas o tucano sequer respondeu ao convite feito pelo jornal.