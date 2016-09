Ortiz diz que vai recorrer, mas aliados pedem troca de candidato

Home

Tucano tem até domingo para protocolar recurso contra o indeferimento de registro de candidatura; prazo para substituição do candidato termina na próxima segunda-feira, dia 12, às 19h

Ortiz Junior (PSDB), prefeito afastado de Taubaté, tem até às 19h desse domingo para protocolar o recurso contra a decisão da Justiça Eleitoral que indeferiu o seu pedido de registro de candidatura à reeleição.

Em postagens nas redes sociais, o tucano já manifestou o interesse em recorrer. Segundo Ortiz, o objetivo é que “a Justiça prevaleça e o nosso povo possa escolher seu próprio destino”.

Após esse prazo, restarão 24 horas até a derradeira decisão que o tucano deverá tomar — eventual pedido para substituição do candidato deve ser protocolado no cartório até 19h de segunda-feira, dia 12. Depois disso, a troca só é possível em caso de morte do candidato.

Demorou. A cúpula do PSDB no Estado espera se reunir até segunda-feira para debater o impasse em relação à candidatura de Ortiz. Lideranças do partido na região tentam agendar o encontro desde a quinta-feira, mas a ausência de espaço na agenda do governador Geraldo Alckmin (PSDB) impediu a reunião até agora.

Os tucanos de São Paulo e os do Vale do Paraíba têm a mesma convicção: a de que Ortiz não conseguirá obter o registro de candidatura, apesar da possibilidade de recursos ao TRE (Tribunal Regional Eleitoral) e ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

A diferença está na proposta: os tucanos da região, entre eles o coordenador regional e os vereadores da legenda em Taubaté, defendem que o partido aumente a pressão para que Ortiz desista e aceite ser substituído. “Seria mais fácil se, muito tempo atrás, o Ortiz tivesse aceitado ser substituído. Eu queria encerrar essa página, mas não consigo”, disse o coordenador regional do PSDB, Francisco de Assis Vieira, o Chesco.

Já a cúpula estadual teme ficar taxada de “interventora”. Além disso, Alckmin tem bom relacionamento com o pai de Ortiz Junior, o ex-prefeito José Bernardo Ortiz (PSDB).

Se o candidato não for alterado, os vereadores devem fazer campanha ‘independente’. “Eu não posso compartilhar uma mentira para 300 mil pessoas. Ele [Ortiz] está fora”, disse Bilili (PSDB). “Caso ele insista em ser candidato, eu estou fora a partir de segunda-feira. Daí, vou apoiar quem eu quiser”, completou. “Se a campanha continuar e não prosperar, será um desastre. Taubaté é uma cidade importante para o partido”, lamentou Chesco. “A discussão passou a ser menos política e mais jurídica”, concluiu.

Esperança de tucano é reverter cassação no TSE

O fio de esperança de Ortiz não está no julgamento do recurso contra o indeferimento do pedido de registro de candidatura, e sim na eventual reviravolta do processo de cassação no TSE –fato que é considerado improvável por especialistas em direito eleitoral.

O tucano sabe que, enquanto a cassação e a inelegibilidade por oito anos forem mantidas, o registro de candidatura continuará a ser negado também nas instâncias superiores.

A esperança de Ortiz, porém, depende de um ‘timing’ que não tem ajudado. Apesar de o julgamento no TSE ter sido finalizado no dia 1º de agosto, até agora a decisão não foi publicada. Sem o acórdão, Ortiz não pode entrar com recurso contra a cassação.

Na noite de quinta-feira, o texto foi finalizado e encaminhado para assinatura dos ministros. Ainda não há previsão, no entanto, de quando será publicado no Diário da Justiça Eletrônico.

Aos aliados, o prefeito afastado tem manifestado grande otimismo em reverter a decisão no TSE, o que é visto com surpresa e desconfiança pelas integrantes da coligação.