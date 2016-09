Ortiz dispara em pesquisa eleitoral; Pollyana oscila e três dividem terceiro lugar

Home

Caíque Toledo

Taubaté

O prefeito afastado Ortiz Junior (PSDB) disparou na liderança da corrida eleitoral para a prefeitura de Taubaté. Pesquisa divulgada nesta segunda-feira (19) pela agência Mind mostra que o tucano tem 38% das intenções de voto.



Ortiz alcançou uma distância de 16% em relação a segunda colocada, Pollyana Gama (PPS), que chegou a 22% das intenções e oscilou negativamente em relação a última pesquisa. José Saud (PMDB) teve 6%, Isaac do Carmo (PT) 5% e Vera Saba (PMB) teve 2%, dividindo, assim, a terceira colocação -- graças a margem de erro.



A pesquisa foi encomendada pela TV Vanguarda, e registrada no TRE (Tribunal Regional Eleitoral) de São Paulo. A margem de erro é de quatro pontos percentuais para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. Entre os dias 17 e 19 de setembro, a Mind ouviu 600 pessoas.



Sobre os demais candidatos, Silvio Prado (PSOL) e Donizeti Lousada (PSDC) alcançaram 1%. Brancos ou nulos foram 12% e não souberam ou não responderam representaram 15% das intenções de votos.



Liderança. A pesquisa mostra uma intensa variação de Ortiz. Em relação ao último levantamento, divulgado em 24 de agosto, o prefito afastado cresceu 19%, assumindo a liderança das intenções. O tucano teve o pedido de candidatura negado pela Justiça Eleitoral de Taubaté, mas recorreu da decisão. Ainda não há uma definição sobre o caso.



Antiga primeira colocada colocada, Pollyana teve variação negativa (-3%). Saud (+4%) e Donizeti (+1%) também aumentaram suas intenções, enquanto Isaac (-3%) e Vera Saba (-1%) diminuiram. O candidato Silvio Prado manteve o patamar.



Segundo turno. A pesquisa também simulou três cenários de segundo turno. No primeiro, Ortiz Junior venceria Pollyana Gama por 46% a 33%, com brancos e nulos 15% e não sabem 7%. No segundo, o tucano venceria Isaac do Carmo por 56% a 17%, sendo que 20% foram brancos e nulos e 7% não souberam opinar. Em outra eventual disputa, Pollyana venceria o petista por 54% a 15% -- brancos e nulos foram 22% e não sabem 10%.



O índice de rejeição dos candidatos também foi medido: Isaac 32%, Ortiz 19%, Vera Saba 13%, Donizete Lousada 12%, Pollyana Gama 12%, Saud 11%, Silvio Prado 10%. Não rejeita nenhum representou 26% e rejeita todos teve 9%.