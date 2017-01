Oposição venezuelana rejeita proposta para reativar diálogo

Home

- 13:04

Agência Brasil

Brasília



A oposição venezuelana qualificou nessa terça-feira (24) de "inaceitável" a proposta apresentada pelos facilitadores internacionais para reativar o diálogo com o governo de Nicolás Maduro, que não prevê eleições presidenciais este ano. A informação é da Agência France Presse (AFP).



"Jamais firmaremos isso nesses termos. A Mesa da Unidade Democrática (MUD), frente de oposição ao governo, está reunida para fazer propostas ao Vaticano e à Unasul [União das Nações Sul-Americanas]", declarou em entrevista Carlos Ocariz, um dos delegados opositores nas negociações.



O "acordo de convivência democrática" sugere a realização de eleições para governadores (que deveriam ter ocorrido em dezembro passado), junto com as de prefeitos, este ano, e propõe "abordar" o cronograma eleitoral de 2018.



A eleição presidencial está prevista para dezembro de 2018, mas a MUD pretende antecipá-la.



A proposta também pede que os poderes Executivo e Legislativo se reconheçam mutuamente.



Stalin González, líder do bloco da MUD no Parlamento, declarou que a proposta tem "pontos que violam a Constituição", pois ignoram competências da Assembleia Nacional.



"Pedem que aceitemos as despesas e o orçamento do governo sem que sejam aprovados pelo Parlamento, como deve ser".



A proposta tenta reativar o diálogo iniciado em outubro - patrocinado pelo Vaticano e a Unasul - e congelado em dezembro, quando a MUD acusou o governo de não cumprir o acertado.



A oposição retomou na segunda-feira (23) os protestos de rua para exigir uma saída eleitoral para a crise que atinge o país, exigindo eleições gerais ou a antecipação da eleição presidencial, o que Maduro descarta.