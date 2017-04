Oposição notifica União por suposta omissão sobre PPP em Taubaté

Home

Buraco na rua Thiers de Carvalho, no Jardim do Sol. Foto: Rogério Marques

Em dezembro, órgão responsável por avaliar empréstimo do CAF desconhecia contrato bilionário da PPP, assinado em maio

Redação

Taubaté

A oposição ao governo Ortiz Junior (PSDB) encaminhou ofício à STN (Secretaria do Tesouro Nacional) para notificar a suposta omissão de dados feita pela Prefeitura de Taubaté ao órgão do governo federal, responsável pela análise do empréstimo de US$ 60 milhões (pela cotação atual, R$ 187,38 milhões) junto ao CAF (Banco de Desenvolvimento da América Latina).

A suposta omissão foi revelada pelo jornal no fim de janeiro. Em parecer datado de 12 de dezembro, a STN cita que o prefeito informou não manter nenhum contrato via PPP (Parceria Público-Privada).

No entanto, o contrato da PPP da Limpeza, que custará R$ 2 bilhões em 30 anos, já havia sido assinado em 31 de maio do ano passado. O consórcio EcoTaubaté é o responsável pela limpeza urbana na cidade desde 1º de junho.

Em tese, caso esse contrato seja considerado, a STN poderá rejeitar o empréstimo. Isso porque a União não pode conceder garantias caso a soma das despesas de caráter continuado derivadas de PPPs seja superior à receita corrente líquida projetada nos dez anos subsequentes.

Ofício. No fim de janeiro, a reportagem já havia cobrado esclarecimentos da STN sobre a omissão, sem resposta. Na segunda-feira passada, a vereadora Loreny (PPS) encaminhou ofício para informar a STN sobre a existência do contrato por PPP.

O mesmo dado foi informado pela parlamentar ao TCE (Tribunal de Contas do Estado) e ao Senado. No documento, projeções feitas por Loreny apontam que o contrato da PPP representará 7,85% da receita da prefeitura nos próximos dez anos, bem acima do limite de 5%.

“O empréstimo pode ser importante pra obras estruturais e não sou contra isso, mas tem que se agir com responsabilidade e legalidade. Fazer um empréstimo desse porte em paralelo a uma PPP no volume de R$ 2 bi compromete muito o orçamento público e as finanças municipais nos próximos anos”, afirmou Loreny.

Outro lado. Questionado sobre a representação feita para a STN, o governo Ortiz não se pronunciou. Anteriormente, a prefeitura havia alegado que a informação da PPP foi prestada posteriormente e que o limite de 5% da receita não será excedido. No entanto, se negou a apresentar os cálculos que atestariam isso.