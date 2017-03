Oposição aponta ritmo lento em obras da prefeitura

Home

São José dos Campos

Após vereadores governistas vistoriarem obras iniciadas pelo ex-prefeito Carlinhos Almeida (PT), a bancada petista na Câmara de São José dos Campos decidiu contra-atacar.

Os parlamentares inspecionaram na última sexta-feira construções de creches, que estariam sendo tocadas em ritmo lento pelo governo Felicio Ramuth (PSDB). Os vereadores petistas Amélia Naomi, Juliana Fraga e Wagner Balieiro visitaram três obras de creches, duas delas localizadas na zona leste e outra na zona norte de São José.

Nas unidades do Jardim Monterrey e do Jardim Helena (região leste), os vereadores dizem ter notado um número menor de operários no canteiro de obras, na comparação com o ano passado.

Na vistoria feita na creche do bairro Alto da Ponte, na zona norte, os vereadores alegam que cronograma está praticamente estagnado, após a obra ter atingido 73%. “Percebemos que o atual governo tirou o pé de obras que não estavam atrasadas. A impressão é que querem segurar por questões políticas”, disse o líder do PT, Wagner Balieiro.

Contraponto. Os vereadores do PSDB criticaram a ação do PT. “Tinham que fazer vistoria no Antipoeira e na pavimentação do Pousada do Vale. Iriam verificar a herança que deixaram”, rebateu a líder do PSDB, vereadora Dulce Rita.

“A oposição tem que fazer esse papel mesmo. Mas o secretário de Gestão Habitacional e Obras já avisou que as obras terão continuidade, mas com correções”, concluiu o vereador Fernando Petiti (PSDB).