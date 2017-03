Oposição aponta falha em controle de faltas de médico terceirizado

Home

- 08:22

Enquanto enfermeiros usam ponto eletrônico, médicos utilizam folha de frequência. Sistema permitiria falhas e não possibilitaria fiscalização

Redação

Taubaté

Denúncia feita pela oposição do governo Ortiz Junior (PSDB) aponta irregularidade no sistema de controle de frequência de médicos terceirizados que atuam nas cinco unidades de urgência e emergência do município.

A representação, da vereadora Loreny (PPS), foi protocolada na última quinta-feira no Ministério Público Federal de Taubaté. No documento, a vereadora aponta que o sistema de controle da frequência dos médicos é diferente daquele utilizado para aferir a presença dos profissionais de enfermagem terceirizados -- eles atuam nas mesmas unidades que os médicos.

Enquanto os 146 profissionais de enfermagem registram presença por meio de ponto eletrônico, os 69 médicos utilizam folha de frequência. Segundo a denúncia, além de ferir o princípio da isonomia, por conceber aos médicos um “privilégio inconcebível”, a situação compromete a transparência na gestão dos gastos públicos.

SUS. A denúncia foi feita ao MPF porque parte do recurso usado para pagar o contrato da terceirizada dos médicos, Essencial Medicina Integrada, é do SUS (Sistema Único de Saúde). Em 2016, o SUS seria responsável por 23% da receita da Secretaria de Saúde -- R$ 53 milhões, de R$ 228 milhões.

Pelo contrato de 15 meses, a Essencial receberá R$ 36,284 milhões da prefeitura.

A denúncia cita que o Ministério da Saúde, em 2015, determinou que unidades ligadas à pasta deveriam usar o ponto eletrônico.

Com base na regra, o MPF de São José do Rio Preto ajuizou uma ação contra a prefeitura local por entender que unidades de saúde que recebem verba do SUS deveriam adotar o ponto eletrônico -- a ação já obteve decisões favoráveis em primeira e segunda instâncias.

Na representação, Loreny pede que o MPF de Taubaté adote o mesmo entendimento e apure a suposta irregularidade ocorrida em Taubaté. Segundo a vereadora, o sistema de folha de frequência é mais suscetível a falhas. Com isso, a prefeitura não teria condições de fiscalizar se os médicos contratados cumpriram o expediente determinado.

Governo Ortiz não comenta a denúncia e não justifica sistema

Questionado pela reportagem nessa segunda-feira, o governo tucano não explicou por que optou por diferentes sistemas de controle de presença para os dois contratos.

A gestão Ortiz também não informou se considera eficaz o sistema de folha de frequência e se houve grande registro de faltas de médicos durante o primeiro ano do contrato.

Anteriormente, em resposta a requerimento de Loreny, a prefeitura havia alegado que a folha de frequência era fiscalizada por uma comissão, que “realiza mensalmente o acompanhamento do contrato a fim de que tenha total transparência no serviço prestado pela contratada”.

Números. Os números fornecidos pela prefeitura em resposta aos requerimentos de Loreny diferem dos anunciados anteriormente pelo governo tucano. Inicialmente, a informação era de que seriam necessários entre 200 e 250 médicos, e não 69. Já os profissionais de enfermagem seriam pelo menos 300, mais do que o dobro dos 146 contratados.