- 10:39

Daniela Santos

São José dos Campos



Um ônibus pegou fogo na noite desta terça-feira em uma serralheria do bairro Jardim Morumbi, na região sul de São José dos Campos.



De acordo com o Corpo de Bombeiros, o incêndio ocorreu na rua Maria Augusta Pereira dos Santos e foi necessário três viaturas para conter o fogo, que não se espalhou para o restante do ambiente. As causas do incêndio não foram divulgadas.