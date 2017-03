Ônibus movido a gás começa a circular em São José

Home

- 15:56

Redação

São José dos Campos

Começou a circular em São José dos Campos nesta segunda-feira um modelo inédito de ônibus movido a gás natual. Ele está operando na linha 341 ECO (Campos de São José - Terminal Central).

De acordo com a prefeitura, ele será avaliado nos próximos 30 dias, como alternativa para substituir outros veículos durante o próximo processo de renovação da frota. "A novidade vai circular em algumas linhas que atendem os principais corredores. Isso permite que um número maior de usuários utilizem o ônibus, contribuindo na análise feita pela Prefeitura sobre o desempenho do modelo na cidade", disse o governo.

Segundo o poder Executivo, São José é a terceira cidade do país a receber uma demonstração deste modelo ônibus, movido a GNV/Biometano, depois apenas de Sorocaba e Recife. A Scania, empresa responsável pelo veículo no país, afirma que, em comparação com um ônibus que opere a diesel, ele emite 85% menos gases poluentes, se abastecido com biometano, e 70%, se estiver com GNV.

O modelo tem capacidade para transportar 130 passageiros, que, de acordo com a prefeitura, é mais do que o habitual dos veículosdo mesmo formato, tem ar condicionado e piso baixo para melhor acesso de pessoas com mobilidade reduzida.