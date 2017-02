Ônibus intermunicipal fica mais caro neste domingo

Home

- 08:04

Redação

São José dos Campos

Passam a valer nesse domingo os novos valores das tarifas das 76 linhas intermunicipais da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte. O percentual médio do reajuste é de 6,81% e, de acordo com a EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos), leva em consideração os custos dos insumos do transporte como mão de obra, combustível e veículos.

O reajuste chegou a entrar em vigor no dia 8 de janeiro, mas por decisão judicial havia sido suspenso no dia 13 do mesmo mês.

Batalha jurídica. A medida tinha relação com a decisão da Justiça da capital de suspender o aumento de tarifas de integração entre ônibus e trilhos em São Paulo.

Para a Justiça, congelar a tarifa básica em R$ 3,80 reais e aumentar o valor da integra-ção em 14,8%, acima da inflação do período, não foi devidamente justificado na época pelo governo Geraldo Alckmin (PSDB).

Na semana passada, no entanto, o Tribunal de Justiça apontou que o não reajuste do ônibus intermunicipal "”ode ocasionar grave lesão à ordem pública, por gerar desequilíbrio econômico-financeiro em diversos contratos firmados pelo poder público com concessionárias e permissionários do serviço público de transporte intermunicipal”.

O TJ destacou ainda que “os reajustes das tarifas da EMTU foram lineares, fixados contratualmente e não extrapolaram os índices inflacionários”.