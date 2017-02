Oito empresas vão fornecer o material dos kits em São José

Home

- 10:01

Licitação foi finalizada ontem e resultou em custo de R$ 1,2 milhão ao município, 24% abaixo do que o valor previsto no edital

João Paulo Sardinha

São José dos Campos

Oito empresas irão fornecer os materiais escolares aos alunos da rede municipal de Ensino de São José dos Campos a um custo de R$ 1,2 milhão. O governo Felicio Ramuth (PSDB), que previa desembolsar até R$ 1,587 milhão com a compra, conseguiu baixar esse valor em 24,3% .

A licitação para escolha da fornecedora, na manhã de ontem, no Paço Municipal, atraiu 26 empresas. A administração agora corre contra o relógio para conseguir entregar os materiais escolares aos alunos até a próxima segunda-feira, início do ano letivo na rede.

As empresas têm até sexta-feira para finalizar a encomenda, prazo que foi alvo de críticas dos participantes do pregão presencial. O secretário Finanças, José de Mello Corrêa, entende ser possível que os produtos cheguem às escolas no primeiro dia de aula.

Uma força-tarefa, formada por 40 professores, vai trabalhar durante este fim de semana para montar os conjuntos de materiais. “As 26 empresas leram o edital e entendem que o prazo é esse. Sabem que, neste fim de semana, teremos professoras voluntárias montando os materiais. Estamos com a tranquilidade de que os materiais vão chegar”, declarou o secretário.

A administração vai distribuir 22 diferentes produtos a 39.504 alunos do ensino fundamental e EJA (Educação de Jovens e Adultos). A Quicklog Transportes e Logística fornecerá sete itens do edital. Em seguida, aparecem Dalen Suprimentos para Informática (5) e On Line Papelaria (3).

Críticas. A reportagem de O VALE conversou com fornecedores que venceram a licitação. Sob a condição de anonimato, a maioria disse ser quase impossível cumprir os prazos previstos no edital.

“Trabalhamos com produtos importados, que demoram 10 dias para chegar até nós. Se Sedex demora até dois dias para finalizar uma pequena encomenda, imagine uma carga dessa. Vai dar o que falar”, afirmou um dos vencedores.

Edital. Em janeiro deste ano, a Prefeitura de São José suspendeu o processo de compra iniciado pelo governo Carlinhos Almeida (PT) em dezembro do ano passado. O argumento foi que o edital apresentava irregularidades na cotação de preços. Empresas também teriam sido desclassificadas de maneira irregular pela prefeitura.

O edital revogado, com mais produtos, tinha valor global de R$ 2,6 milhões. A vencedora tinha feito proposta de R$ 1,9 milhão (26,9% mais baixo que o previsto no edital). Na ocasião, 10 empresas participaram do certame.

Prefeito pede empenho para conseguir cumprir prazo

O pregão presencial realizado ontem foi o primeiro da gestão Felicio Ramuth. O prefeito abriu a sessão de lances e voltou ao término. Na conversa com os participantes, pediu empenho e garantiu que pagará pelos produtos dentro do prazo determinado em contrato.

“A primeira licitação não é o primeiro sutiã, mas a gente nunca esquece”, brincou com os participantes, fazendo referência a uma famosa peça publicitária de 1987. “Vamos pagar religiosamente em dia. Sei a importância disso”, completou o prefeito em seu discurso de abertura.

Lances. Os participantes chegaram por volta de 8h30 ao Paço Municipal. Em seguida, cadastraram-se e apresentaram a documentação. A sessão de lances começou por volta de meio-dia. Em pouco mais de um hora, ficou definido o grupo de oito empresas responsáveis por fornecer os itens aos alunos da rede municipal de ensino.

“Foram 26 participantes, um recorde. Isso mostra que a nossa decisão, de dividir a licitação por itens, foi acertada. As crianças terão seus materiais escolares garantidos”, declarou o prefeito logo depois de encerrado o pregão.