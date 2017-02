Ofensiva tenta reduzir índices criminais em São José e Taubaté

Home

Com apoio das forças de segurança, prefeituras prometem reforçar os esforços para o combate à violência nas duas maiores cidades da RMVale -- as duas no ‘top 5’ dos homicídios no interior de São Paulo

João Paulo Sardinha

São José dos Campos

A escalada da violência no Vale do Paraíba, em 2016, colocou as duas maiores cidades da região no ‘Top 5’ dos municípios recordistas de homicídio no interior paulista. Para reverter o quadro, prefeitos lançaram uma ofensiva para tentar reduzir os índices de criminalidade.

São José dos Campos e Taubaté apostam em tecnologia e inteligência para frear o avanço da violência. Em Taubaté, o governo Ortiz Junior (PSDB) vai recorrer a drones para gerar imagens para a polícia.

A força-tarefa em São José foi iniciada na manhã desta quinta-feira, com a primeira reunião do programa “São José Unida, Segurança e Inteligência”. A ação visa integrar a estrutura existente na prefeitura e nas polícias Militar, Civil e Federal.

As primeiras metas foram traçadas pelo anfitrião do encontro, o prefeito Felicio Ramuth (PSDB). O tucano assumiu o compromisso de comprar cerca de 200 câmeras de videomonitoramento e reorganizar as existentes, além de retomar o funcionamento da Atividade Delegada.

Relatório. O comando da Polícia Militar propôs a ampliação do diálogo com a prefeitura. “Os policiais, em patrulhamento nas ruas, podem identificar problemas que não são da PM, mas impactam na segurança pública, como mato alto e iluminação. Esse patrulheiro pode mandar um relatório à prefeitura por um canal de envio”, sugeriu a comandante da PM, coronel Eliane Nikoluk.

Reforçar a fiscalização dos ‘fluxos do funk’, além promover ações sociais em bairros de vulnerabilidade social foram outras propostas apresentadas pela corporação nesta quinta-feira. “A prefeitura tem a obrigação de juntar as forças de segurança, através da inteligência e do compartilhar recursos. Queremos oferecer um melhor serviço”, declarou o prefeito Felicio.

Drones. Para combater a violência, Taubaté estuda novas ofensivas que vão desde o uso de drones quanto expandir o número de câmeras do COI (Centro de Operações Integradas). Em parceria com as polícias Civil e Militar, o governo vai utilizar dois drones em regiões com altos índices de criminalidade.

O monitoramento será realizado com imagens e vídeos, que serão enviados às polícias, auxiliando em ações de combate ao crime, como policiamento e mandados de busca, apreensão e prisão. A previsão do governo Ortiz Junior (PSDB) é que os dois aparelhos estejam em operação no próximo semestre, graças aos trâmites necessários, como treinamento para operação e manutenção dos equipamentos e também normas da Anac (Agência Nacional de Aviação Civil).

Monitoramento. Além dos drones, a Prefeitura de Taubaté afirma que está estudando a implantação de novas câmeras de monitoramento do COI. Segundo o governo, novos pontos estão sendo avaliados.

Atualmente, são 130 câmeras do próprio sistema, integrando o trabalho de forças de segurança (Polícia Militar, Guarda Municipal, Bombeiros, Defesa Civil) e também da Secretaria de Mobilidade Urbana, além de outras 230 câmeras de prédios públicos.

Vale tem 16 cidades entre as recordistas

Capital da violência no Estado, a RMVale concentra 16 das 100 cidades com maiores número de homicídios no interior de São Paulo, segundo os dados oficiais da Secretaria de Segurança Pública. Cinco delas estão entre as 10 primeiras -- incluindo São José (2ª colocada) e Taubaté (4ª), além de Jacareí (6ª), Pindamonhangaba (9ª) e de Lorena (10ª).

O ranking possui como base a estatística divulgada pelo Estado, com o balanço da criminalidade em 2016. Campinas foi a cidade com maior número de homicídios no interior: foram 119 vítimas. Na segunda posição, São José registrou 77 baixas, seguido pelo município de Sorocaba (63 vítimas), Taubaté (53) e por Ribeirão Preto (52).