Obras de reparo em avenida que cedeu terão início em maio em Taubaté

- 15:44

Redação

Taubaté



As obras de reparo da avenida Manuel Antônio de Carvalho, no bairro do Jaraguá, que desmorou com as chuvas da última terça-feira, em Taubaté, ficarão para o mês de maio.



O trecho desmoronou por conta de uma tubulação que não suportou o volume de água e rompeu, fazendo com que o asfalto cedesse e criando uma cratera na avenida.



A via está completamente interditaada e permanecerá assim até que se iniciem as obras de reparo, previstas para maio. Segundo a prefeitura da cidade, um processo licitatório será aberto para que uma empresa possa realizar o serviço. O governo municipal ainda afirma que essas obras não são emergenciais uma vez que há caminhos alternativos para chegar até o bairro.