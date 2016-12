Obra do PSM de Taubaté fica para março de 2017, diz Ortiz

Home

Prevista para ser concluída em nove meses, reforma deverá ser entregue após 30 meses de trabalho



Redação

Taubaté

A reforma do PSM (Pronto Socorro Municipal) de Taubaté, que já se arrasta há 27 meses, deve ser concluída em 15 de março de 2017.

A afirmação foi feita pelo prefeito Ortiz Junior (PSDB) durante a entrega da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Santa Helena, que sofreu atraso de 18 meses -- o evento foi realizado no dia 15 de dezembro.

Caso essa nova previsão se concretize, a obra do PSM vai ser entregue após 30 meses de execução, embora tenha sido programada inicialmente para ser realizada em nove meses. A prefeitura tem sustentado que o atraso na obra foi motivado pelo fato da unidade ter mantido o atendimento nesse período, o que levou a reforma a ser dividida em etapas.

Novela. A reforma do PSM começou a ser discutida ainda em 2008, no governo Roberto Peixoto (PEN). Na época, a obra estava orçada em R$ 761 mil. A reforma começou em 2010 e, após uma série de atrasos, foi suspensa por Ortiz em 2013, com só 10% do trabalho executado.

O governo tucano nunca justificou por que a reforma, orçada pelo antecessor em R$ 761 mil, passou a R$ 2,8 milhões na gestão atual. Principal unidade da saúde básica do município, o PSM recebe 17 mil pacientes/mês.

Valor. Durante essa novela da reforma, o valor da obra sofreu acréscimo de 55%.

Inicialmente orçada em R$ 2,8 milhões pelo governo tucano, ela sofreu dois aditamentos -- um de R$ 867 mil e outro de R$ 698 mil.

Com esses acréscimos, o valor da obra atingiu R$ 4,412 milhões. O governo Ortiz nunca explicou que razões levaram a reforma a ficar mais cara.

Terceirizações. O PSM é um dos principais palcos da política de terceirizações na saúde, concretizada pelo governo tucano esse ano. O primeiro contrato foi firmado em março com a empresa Essencial Medicina Integrada, que passou a ser responsável pelo fornecimento de médicos para atuar em cinco unidades de urgência e emergência, entre elas o PSM. O contrato, de 15 meses, vai custar R$ 34,49 milhões.

O segundo contrato foi firmado com a Ergoquali, que no último dia 15 assumiu os serviços de enfermagem nas mesmas cinco unidades. A empresa vai receber R$ 25 milhões por 15 meses de atuação.

Transferência parcial será em junho do ano que vem

O projeto de transferência parcial do PSM para o Hospital Universitário, anunciado no fim de 2015 e prometido para sair do papel ainda no primeiro semestre desse ano, ganhou novo prazo para ser concluído: junho de 2017.

A afirmação foi feita pelo prefeito. Segundo o tucano, vai ser investido R$ 1,6 milhão para a transferência, sendo R$ 400 mil ainda em 2016 e R$ 1,2 milhão no ano que vem. O gasto contempla reforma, mobiliário e equipamento.

Essa nova ala do PSM será implantada no prédio em que hoje funciona o Hemonúcleo.

“O Hemonúcleo tem um prédio muito grande, não precisa daquele tamanho todo. Ele vai para dentro do hospital, em um prédio menor, e a gente vai ocupar aquele espaço todo”, explicou Ortiz Junior.

Improviso. Na campanha de 2012, Ortiz Junior prometeu a transferência de todo o PSM para o HU. A medida facilitaria a internação de pacientes atendidos no PSM. A principal crítica estrutural da unidade é justamente a falta de um hospital para atuar como retaguarda.

Com a transferência parcial, será levada ao HU a parte referente aos pacientes com indicação de internação. Já o atendimento aos casos de urgência e emergência permanecerá no mesmo local.