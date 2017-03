Obra da Maria Peregrina está parada desde janeiro

Home

- 08:42

Sob pretexto de revisão, gestão Felicio Ramuth suspendeu obra iniciada no governo Carlinhos Almeida

João Paulo Sardinha

São José dos Campos

As obras de duplicação da ponte Maria Peregrina, na zona norte de São José dos Campos, estão paradas desde o início do governo Felicio Ramuth (PSDB). A gestão tucana iniciou um pente-fino no projeto da obra viária, no valor de R$ 14,9 milhões.

Com a paralisação, a entrega da ponte ficará para 2018. A duplicação do sentido centro-bairro, iniciada em julho do ano passado, tinha previsão de término para dezembro deste ano.

A empresa Enpavi conduz os trabalhos na via de ligação entre a região central e os bairros da zona norte. “Mesmo que fosse necessário rever pontos do projeto, daria para ir fazendo a obra. É possível trabalhar na revisão, sem prejudicar o andamento dos trabalhos”, afirmou o vereador Wagner Balieiro, líder do PT na Câmara.

Vigas. Em dezembro do ano passado, o governo do ex-prefeito Carlinhos Almeida (PT) iniciou as fundações dos pilares de sustentação da estrutura, que terá 210 metros de extensão. Cerca de 60 mil moradores passam diariamente na ponte Maria Peregrina.

A licença ambiental para as fundações das vigas havia sido emitida no começo de dezembro pela Cetesb (Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental). Além da duplicação, o projeto prevê obras de terraplenagem, sistema de drenagem, sinalização viária, iluminação e novo projeto arquitetônico. A verba para a duplicação da ponte Maria Peregrina, sentido centro-bairro, sairá dos cofres do município.

Outro lado. Em nota enviada pela assessoria de imprensa, o governo Felicio Ramuth limitou-se a dizer que “essa obra está sendo avaliada para definir a sua execução”.