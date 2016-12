O VALE faz revolução na web e atinge 3 milhões de leitores no mês

Home

- 10:21

Com conteúdo exclusivo e novos programas, equipe de internet no jornal lidera alcance e envolvimento nas redes sociais



Redação

São José dos Campos

Se você é um leitor atento, já deve ter notado que mudamos. Não só na versão impressa, que aposta na informação exclusiva e na criatividade de uma redação jovem, que vive o presente de olho no futuro. Nós também mudamos no mundo virtual.

Passamos a produzir conteúdos que só estão disponíveis online. São vídeos, reportagens, promoções e conteúdos exclusivos da versão digital de O VALE, tanto no site como no Facebook e demais redes sociais. Leitores têm chamado as mudanças de ‘revolução’.

E é com esse conceito de movimento que entramos no ano de 2017: nos movimentando, com a força transformadora da notícia. Com essas mudanças, só em dezembro, foram três milhões de leitores alcançados. Bate a população da RMVale.

“Nosso engajamento nas publicações foi duas vezes maior do que a soma dos outros principais veículos de comunicação da região”, destaca o editor de Internet de O VALE, Caíque Toledo. “Implantamos um sistema com uma série de conteúdos exclusivos para nosso público online, que se mostra cada vez mais engajado em interagir e querer ajudar a preparar o nosso jornal no dia-a-dia”, diz.

Grande parte do alcance gerado pela equipe de conteúdo e internet se dá, por exemplo, por histórias especiais contadas em vídeo.

Da cabeça e das lentes do editor Adriano Pereira, o internauta passou a ver entrevistados em situações ‘diferentes’. Ou você já imaginou um Papai Noel indo fazer a barba, uma doceira sofisticada comendo doce de leite na roça, ou um bruxo indo fazer um jogo na loteria? Só no nosso ‘Rolê’.

Ao invés de saber só datas e horários de atividades culturais, nossos seguidores ganharam o ‘Se Liga na Boa da Semana’, uma agenda cultural interativa para seu fim de semana. No ‘3X4’ é diferente. O formato é simples: retratar anônimos ou gente que por um acaso virou notícia de repente. E provar que ninguém precisa de fama ou de muita produção para ter a vida na capa do jornal: apenas uma boa história.

Conteúdo. Os programas são acompanhados de promoções aos nossos seguidores, que, graças a nossos parceiros, concorreram a hambúrgueres gourmet, feijoadas, café da manhã de hotel e porções. E também ganharam uma série de reportagens exclusivas.

Trata-se de um novo conceito em jornalismo na região, que reinventa o veículo mais tradicional do Vale com uma redação que não tem medo de arriscar e quer estar cada vez mais perto do leitor. Com notícias, com vídeos e o melhor conteúdo da região.

E vem mais por aí. Estamos em movimento.