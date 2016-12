O que esperar deste ano novo? Astros e tarô têm as previsões

Home

- 07:16

Astrólogos e tarólogos fazem suas apostas para 2017 no Vale do Paraíba e preveem um ano repleto de novas oportunidades



Xandu Alves

São José dos Campos

Um ano desafiador, de grandes mudanças e que premiará os inovadores. Assim será 2017, segundo a previsão de astrólogas e tarólogas a pedido de O VALE. Começa pelo numeral. Somando os algarismos de 2017 chega-se a 10, e depois, reduzindo, a 1. Significa um ano de novos caminhos.

“Oportunidades, necessidade de inovar, de caminhar, de ter iniciativa, de empreender”, explica a taróloga e terapeuta holística Anita La Fey, de Jacareí. “Há necessidade de ser original e inventivo para crescer e prosperar. Mas tudo com sabedoria e persistência, e através de atitudes corretas, coerentes, calculadas”.

No Tarô, o arcano 1 é o Mago, diz Anita, que traz a abertura a novas aventuras, a explorar novos dons, à informalidade --o mercado informal tende a crescer--, ao início de projetos.

“Mas antes de reduzir a um único dígito, temos o resultado 10, que é a carta da Roda da Fortuna”, afirma a taróloga. “Este arcano traz mudanças repentinas em nossas rotinas. Ou seja, será mesmo um ano de altos e baixos, de mudanças, de quedas e ascensões surpreendentes”, completa.

Coragem. Para a astróloga Inês de Paula, o ano 1 dará destaque “à iniciativa, o sucesso nos esportes, atividades de risco, esportes radicais e tudo onde é necessário atitude, decisão e coragem”. E continua: “Júpiter estará em maior parte em Libra favorecendo as artes, a beleza, a justiça, a moda, os assuntos requintados”.

Segundo Inês, o ano terá “Saturno em Sagitário dando limites, cobrando resultados, fazendo cair os desonestos, mas também dificultando relações com o exterior, estrangeiro, no negativo”.

A astróloga explica que o regente do ano é Urano, trazendo o “imprevisível, o inesperado, as atitudes humanitárias e o sucesso na tecnologia e em especial na aeronáutica”, o que favorece São José e a região. “Ano do Galo de Fogo favorecendo os ousados, os audaciosos e pessoas de altos cargos de liderança que se mostrarem com determinação e garra”, diz Inês.

Tanto ela como Anita concordam que São José e Taubaté poderão ter um ano de 2017 muito bom, mas vai depender da coragem, ousadia e honestidade de seus gestores.

E como vai ser o primeiro ano do mandato?

Os astros estão favoráveis aos prefeitos de São José dos Campos e Taubaté, respectivamente o eleito Felicio Ramuth e o reeleito Ortiz Junior, ambos do PSDB.

Segundo a astróloga Inês de Paula, os astros mostram Ramuth como “intuitivo, enérgico, um predestinado, vencedor”. “Ele atravessa uma fase muito positiva. Tem tudo para fazer uma ótima administração, tem jogo de cintura do signo do Macaco e nasceu em um dia de números mestres [11/11] que pode levá-lo ao sucesso por ser visionário.

Mas não só calmaria. “Problemas nas mudanças iniciais, nas transformações que fará na cidade por conta da administração anterior”.

A taróloga Anita La Fey diz que Ortiz estará no ano “8”, de “enfrentar questões judiciais, mas também de muita razão, de tudo preto no branco, de equilíbrio e bom senso”. “As cartas falam de prosperidade \[para Taubaté\], expansão, mas também de cortes necessários na máquina pública, alguns meses de certo aperto”.