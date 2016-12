Número de inadimplentes tem baixa em São José e demais cidades da RMVale

Home

- 12:38

Daniela Santos

São José dos Campos



O índice de inadimplência do consumidor do Vale do Paraíba caiu 4,6% no acumulado deste ano, de acordo com pesquisa da Boa Vista SCPC (Serviço de Proteção ao Crédito).



Segundo dados do instituto, o índice é melhor que os valores do Estado de São Paulo (-2,6%) e que de todo o país (-0,5%). A pesquisa na região da RMVale abrange as cidades de São Jose dos Campos, Caçapava, Taubaté, Jacareí, Pindamonhangaba, Campos do Jordão, Caraguatatuba, São Sebastião, Ubatuba, Aparecida, Cruzeiro, Guaratinguetá e Lorena.



O percentual é medido com base nas dívidas vencidas e não pagas. Em São José dos Campos, o índice foi de -2,2%. Já a recuperação de crédito em São José foi de 6,1% em 2016. Se comparado outubro e novembro deste ano, a taxa foi de 2,4%. Na região do Vale, o aumento é de 5,2%.



O indicador de recuperação de crédito é elaborado a partir das exclusões de registros informadas à Boa Vista SCPC pelas empresas credoras. Estima-se que mais de 60% das famílias brasileiras estejam endividadas, sendo que muitas delas não conseguem mais pagar suas demandas, gerando a inadimplência.



Perspectivas. O economista Luiz Carlos Laureano, coordenador do Nupes (Núcleo de Pesquisas Econômico-Sociais), da Universidade de Taubaté, afirma que a inadimplência prejudica o comércio, porque impede as pessoas de comprar. No mês de novembro, segundo ele, ocorreu um fato atípico: a cesta básica no Vale do Paraíba sofreu uma queda no preço.



“Isso (a queda) não é normal. Todo mês de novembro costuma aumentar por conta da primeira parcela do 13º salário. As pessoas têm de tomar cuidado. Aqueles que foram demitidos, por exemplo, têm de aplicar o valor do seguro desemprego em uma poupança para conseguir se manter até arrumar outro”, explicou.



O economista também falou que acredita em uma melhora a médio prazo. “Vejo uma tendência de melhora. Acredito que o PIB (Produto Interno Bruto) terá uma queda menor, entre 0,5% a 1% - mas para melhorar mesmo, acredito que seja em meados de 2018”, completou Laureano.