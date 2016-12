Novo governo quer ajuda do Estado para obra na zona oeste em São José

Home

Felício Ramuth quer que governo estadual custeie construção de nova via de acesso para o Urbanova

João Paulo Sardinha

São José dos Campos

Solucionar um drama antigo de moradores do bairro Urbanova, na zona oeste de São José dos Campos, está entre as prioridades do prefeito eleito Felício Ramuth (PSDB). O tucano vai pressionar o governo estadual a liberar recursos para a construção de uma nova via de acesso ao bairro.

O investimento desafogaria o único acesso à região, uma ponte entre as avenidas Lineu de Moura e Shishima Hifumi. A via alternativa proposta por Felício utilizaria como base a Estrada Municipal da Petybon. Saindo do bairro Jaguari, na zona norte, ela iria até a avenida Jockey Club, na divisa com a zona oeste de São José.

"A gente vê ali uma saída viável em um prazo razoável”, afirmou Felício, em entrevista à ‘Revista Urbanova’. “O governo do Estado havia se comprometido a liberar verba para fazer essa via. A prefeitura, nos últimos quatro anos, não buscou isso. Vamos retomar. No meu mandato, essa alternativa de nova via irá deixar de ser promessa para virar realidade”, completou.

Projeto. O governo Carlinhos Almeida também realizou estudos para tirar do papel a alternativa para o bairro. O projeto de construção de uma nova ponte tinha o custo estimado em R$ 20 milhões.

A administração já teria metade deste valor, oriundo de contrapartidas oferecidas por empresas que construíram naquela região desde o governo anterior. Embora o projeto estivesse finalizado, ainda seria necessário realizar o estudo de impacto ambiental e obter a aprovação ambiental da Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo).

Por conta do processo para se construir uma nova ponte, Carlinhos vinha dizendo que o novo acesso só seria viabilizado no mandato seguinte, entre 2017 e 2020.