Novo governo diz que Carlinhos deixou dívida de R$ 306 milhões

12:00

Caíque Toledo

São José dos Campos

Em coletiva de imprensa na manhã desta sexta-feira (6), a equipe do prefeito Felicio Ramuth (PSDB) anunciou que a prefeitura de São José dos Campos possui uma dívida de R$ 306 milhões, deixada pelo governo Carlinhos Almeida (PT).



Deste valor, seriam R$ 185 milhões em dívida com fornecedores e outros R$ 121 milhões devidos ao Instituto de Previdência do Servidor Municipal. Existiriam dívidas de luz, água, com o Hospital Municipal, com o Próvisão e outras.



De acordo com a equipe do prefeito eleito, que assumiu o Paço Municipal no último dia 1º, o valor foi apurado pela Comissão Especial formada pelas secretarias de Governança, Gestão Administrativa e Finanças, e Apoio Jurídico.



Segundo a atual gestão, na transição de posse entre os dois governos, o relatório do ex-prefeito Carlinhos alegou ter deixado em caixa um valor de R$ 164 milhões, mas este só poderia ser usado em pagamentos específicos.



O VALE tenta entrar em contato com representantes da antiga gestão, mas não teve as ligações retornadas até o momento da publicação desta reportagem.



Volte em breve para mais informações.