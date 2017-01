Novo edital reduz custo, mas diminui lista de materiais do kit escolar

Home

Compra do governo Felício pode custar até R$ 1,58 milhão, ante R$ 2,6 milhões da aberta por Carlinhos



João Paulo Sardinha

São José dos Campos

O governo Felicio Ramuth (PSDB) lançou ontem a nova licitação para compra de material escolar para os alunos da rede municipal. A lista de produtos, mais compacta que as anteriores, tem valor de referência mais baixo: R$ 1,587 milhão. A escolha da fornecedora acontece em 31 de janeiro.

A Prefeitura de São José dos Campos havia suspendido na última terça o processo de compra iniciado pelo governo Carlinhos Almeida (PT) em dezembro do ano passado. O edital revogado, com mais produtos, tinha valor global de R$ 2,6 milhões. Os materiais escolares devem chegar com atraso aos alunos. O motivo está nos trâmites burocráticos.

O processo de aquisição dos itens tem prazos para recurso, publicação da empresa vencedora, assinatura do contrato e entrega. A prefeitura nega possível atraso. O ano letivo na rede começa em 6 de fevereiro.

Modalidade. O novo certame será realizado na modalidade pregão presencial, em que as empresas mandam seus representantes à disputa de preços na prefeitura. A administração afirma que esse modelo garante agilidade à escolha e à entrega. O edital suspenso seria feito por pregão eletrônico, quando as interessadas dão lance pela página de licitações do Banco do Brasil na internet.

O modelo anterior ampliaria a possibilidade de participação, já que as fornecedoras não precisam enviar funcionários a São José. O leque maior de interessados, em tese, possibilitaria preços menores.

Enxugamento. A redução no valor do edital se justifica pelo enxugamento de produtos a serem comprados pela administração e pela redução no número de kits, de 40.685 para 39.504 unidades.

Também houve diminuição da quantidade a ser comprada de alguns itens. Serão adquiridas, por exemplo, 52.808 canetas azuis. O anterior previa 110 mil. As canetas vermelhas também entraram no corte: de 52.825 para 25.910.

A oposição ao governo Felicio Ramuth criticou o edital lançado na manhã de ontem. “Falaram que havia irregularidade no edital anterior. Fizeram suposições e, no final das contas, diminuíram a quantidade de materiais escolares. E essa mudança ainda vai causar o prejuízo de não entregar dentro do prazo”, afirmou o vereador Wagner Balieiro (PT).

Não haverá atraso, diz governo

A Prefeitura de São José disse que vai conseguir concluir o processo de compra antes do início das aulas. “Todas as empresas cotadas não apontaram nenhum impedimento para realizar a entrega dos materiais no prazo determinado”, disse em nota.

“Não há nenhum impedimento em se emitir a AF (Autorização de Fornecimento) no mesmo dia do fechamento do pregão. A Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças em parceria com a Secretaria de Educação e Cidadania montaram uma força-tarefa para cumprir todos os prazos e atender os alunos no início das aulas”, completou.

Sobre a opção por pregão presencial, disse que “a modalidade de compra é uma prerrogativa da administração” e que “não haverá restrição de empresas”, pois o diferencial “é que a disputa será feita item a item, vencendo quem oferecer o menor preço. Com isso a disputa será maior”.