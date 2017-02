Nova regra vai 'tirar' R$ 122 milhões do IPMT até 2020 em Taubaté

Home

Plano foi elaborado para aliviar as contas da prefeitura, da Unitau e da Câmara



Redação

Taubaté

Embora o plano de amortização tenha como objetivo evitar que o IPMT (Instituto de Previdência do Município de Taubaté) quebre, as mudanças aprovadas na última segunda-feira pela Câmara têm um propósito diferente, ao menos no impacto imediato: aliviar o caixa das quatro entidades que se utilizam do sistema previdenciário.

Pelas regras definidas em 2014, prefeitura, Unitau (Universidade de Taubaté), Câmara e o próprio IPMT precisariam repassar R$ 249,668 milhões ao instituto apenas entre 2017 e 2020. Pelas novas regras, esse valor cai para R$ 127,291 milhões. Ou seja, nos próximos quatro anos, o IPMT deixará de receber R$ 122,3 milhões que estavam previstos.

O maior ‘refresco’ será do autor do projeto, o prefeito Ortiz Junior (PSDB) -- repassará 55% do que deveria: R$ 99,8 milhões, em vez de R$ 180,938 milhões. A Unitau, que atrasou repasses em 2016, teria que dar R$ 62,42 milhões entre 2017 e 2020, mas agora serão R$ 24,96 milhões (39%).

A Câmara, que aprovou o projeto por unanimidade, irá repassar R$ 2,2 milhões, em vez de R$ 5,5 milhões. Já os repasses do IPMT serão de R$ 320 mil, em vez de R$ 800 mil no período.

Futuro sombrio. O principal problema da mudança na regra está na compensação prevista no plano, que já tem aportes fixados até 2048. Pelo texto anterior, essas quatro entidades iriam repassar 4,534 bilhões ao IPMT no período. Pela nova regra, serão R$ 5,266 bilhões.

Os aportes serão reduzidos até 2031, mas entre 2032 e 2048 terão aumento substancial. Nos últimos quatro anos, por exemplo, de 2045 a 2048, o aporte somado seria de R$ 693,94 milhões. Agora, será de R$ 1,3 bilhão, aumento de 87,84%. O prefeito que governar o município nos quatro anos iria repassar R$ 419 milhões ao IPMT. Com a nova regra, serão R$ 787 milhões.

Para entrar em vigor, o texto ainda precisa ser sancionado por Ortiz Junior.

IPMT atende 2.301 servidores inativos

O IPMT atende atualmente 2.301 servidores inativos, sendo 1.699 aposentados e 602 pensionistas. Já o número de servidores ativos, que contribuem com o instituto, é de 6.444 -- são todos funcionários estatutários da prefeitura, da Unitau, da Câmara e do próprio IPMT. A contribuição de cada uma dessas quatro entidades ao instituto é definida com base no número de servidores ativos delas.