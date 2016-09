Nova Lei do Zoneamento deve voltar à pauta da Câmara dia 15

Home

Quase um ano após ser enviado ao Legislativo pelo prefeito, projeto deve ser votado pelos vereadores



João Paulo Sardinha

São José dos Campos

O presidente da Câmara de São José dos Campos, vereador Shakespeare Carvalho (PRB), espera colocar em votação o projeto da nova Lei de Zoneamento até o primeiro turno da eleição municipal, em 2 de outubro.

Shakespeare, candidato a prefeito, evitaria assim críticas do setor empresarial, que o acusa de retardar a votação do texto, enviado à Casa pelo prefeito Carlinhos Almeida (PT) em 13 de outubro do ano passado.

A Câmara realiza na próxima segunda-feira uma reunião para divulgar o balanço da audiência pública da última sexta-feira, além de apresentar o resultado dos encontros promovidos pelo Legislativo em bairros de São José.

Após o evento de devolutiva, o projeto ficará em condições de ser votado pelos vereadores a partir da sessão do próximo dia 15 de setembro, a duas semanas da eleição. “Estamos discutindo esse projeto há 12 meses, realizamos várias reuniões públicas e convocamos esta audiência há 60 dias, não é nada em função do momento eleitoral”, disse o presidente da Câmara.

Prefeitura e parlamentares da base aliada defenderam ontem a votação do novo zoneamento, desde que as cerca de 120 emendas apresentadas não descaracterizem o texto original da administração. Se isso ocorrer, o prefeito deverá vetar as alterações.

Governo. O secretário de Planejamento Urbano, Pedro Ribeiro Moreira Neto, defendeu a votação ainda neste mês. “Antes tarde do que nunca”, afirmou. “A cidade está com problemas, parada”, completou o secretário.

O projeto, no entanto, divide os vereadores. Para ser aprovado em plenário, será necessária a maioria absoluta, ou seja, 14 votos favoráveis entre os 21 parlamentares da Casa. O vereador Roniel Faria (DEM), que integra o Centrão, é contra a aprovação do texto. “Continuo com a ideia de que, antes de votar a Lei de Zoneamento, seria preciso discutir o Plano Diretor. Vou trabalhar para que o projeto não passe em plenário”, afirmou.

Líder do governo no Legislativo, o vereador Macedo Bastos (PSD) explicou que os vereadores da base aliada irão se reunir nesta semana para discutir o assunto e analisar as emendas apresentadas. “O problema são as emendas preparadas. Na lei atual, elas já tiveram revés na Justiça. Se houver emenda corretiva, redacional, é óbvio que vamos avaliar”, concluiu.

Prefeitura faz debate sobre o Plano Diretor

Paralelamente ao debate sobre a nova Lei de Zoneamento, o governo Carlinhos Almeida vai iniciar a discussão pública sobre o Plano Diretor.

O secretário de Planejamento Urbano de São José, Pedro Ribeiro, disse que o zoneamento proposto é “muito melhor” que o atual, aprovado em 2010, apontado por empresários como “restritivo”. E não descarta ajustes na lei depois da aprovação do Plano. “O Plano Diretor, seguramente, vai propor ajustes à nova Lei de Zoneamento. Mas não vai mudar o conceito geral. Isso será mantido”, disse.

Oficina. A primeira oficina sobre o Plano Diretor acontecerá em 17 de setembro, às 9h, no Centro Esportivo João Molina, no distrito de Eugênio de Melo, na zona leste de São José dos Campos.

Nos encontros, a administração espera colher sugestões para a elaboração do diagnóstico e da proposta a ser enviada para a Câmara. Ministério Público e Defensoria Pública argumentam que, antes de votar a nova Lei de Zoneamento, é preciso aprovar o novo Plano Diretor. A prefeitura contesta.