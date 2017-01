Nosso gesto serve para reforçar as ligações entre Portugal e Brasil, diz Temer

Home



Agência Brasil

Brasília



O presidente da República, Michel Temer, que está em visita a Portugal pela morte do ex-presidente português Mário Soares, afirmou agora há pouco, às 11h30, horário local, que veio ao país para prestar condolências pela morte e reforçar as ligações entre os dois países.



“Mário Soares intensificou enormemente as relações com nosso país, tanto que fez amizade com presidentes do nosso país, como Sarney e Fernando Henrique Cardoso, de quem era grande amigo e com quem chegou até a publicar um livro de diálogos. O nosso gesto serve para reforçar as ligações entre Portugal e Brasil, enaltecida pela figura do grande português Mário Soares”, afirmou Temer.



A declaração foi feita no Palácio de Belém, sede do governo de Portugal, após uma breve reunião com o atual presidente da República portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa.



Após a reunião, Temer e Rebelo de Sousa se reuniram a outros líderes e chefes de Estado e se encaminharam ao Mosteiro dos Jerônimos, local do velório de Soares, para participarem das últimas homenagens fúnebres ao ex-presidente português.



Por volta das 13 (horário local), o corpo de Soares deve deixar o Mosteiro dos Jerónimos, em cortejo que passará por alguns pontos da cidade de Lisboa que fizeram parte da vida dele, como a sede do Partido Socialista, do qual foi co-fundador. O enterro está previsto para começar por volta das 15h (horário local), no Cemitério dos Prazeres, restrito aos familiares.



Temer chegou a Lisboa por volta das 3h da manhã e deve retornar ao Brasil ainda na tarde de hoje, por volta das 15hs.