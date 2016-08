Volante Arouca é flagrado em exame antidoping

Nossa Região

O volante Arouca foi flagrado em exame antidoping após uma partida do Campeonato Brasileiro. Por meio de sua assessoria de imprensa, o Palmeiras informou que o assunto será tratado na tarde desta quarta-feira, durante entrevista coletiva com os médicos do clube.



Arouca vem sendo pouco utilizado pelo técnico Cuca e disputou apenas duas partidas pelo Campeonato Brasileiro, a última no domingo, quando substituiu Gabriel no segundo tempo da vitória por 2 a 0 sobre o Fluminense. A substância proibida usada pelo volante ainda não foi divulgada.



Os médicos Rubens Sampaio e Vinícius Martins concederão entrevista na Academia de Futebol no começo da tarde desta quarta-feira para tratar do assunto. Às 19h30 do mesmo dia, o Palmeiras enfrenta o Botafogo-PB, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, no Palestra Itália – Arouca não foi relacionado para o duelo.



O volante é o segundo jogador do Palmeiras flagrado em exame antidoping na temporada de 2016. O centroavante Alecsandro, punido com dois anos de suspensão pelo Tribunal de Justiça Desportiva da Federação Paulista de Futebol (FPF), entrou com recurso e aguarda a data do julgamento.



Contratado em 2015 após passar pelo Santos, Marcos Arouca da Silva tem 59 jogos com a camisa do Palmeiras e ainda não marcou gols. Para a posição de volante, o técnico Cuca conta com Gabriel, Matheus Sales, Rodrigo, Thiago Santos e Tchê Tchê.