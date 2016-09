Polícia prende um dos mais procurados em São José

Nossa Região

- 10:39

Daniela Santos

São José dos Campos



Foi preso na tarde de ontem (4) pela DIG (Delegacia de Investigações Gerais) José Rodrigo de Oliveira Coelho, conhecido como “Digão”, um dos dez criminosos mais procurados de São José dos Campos.



“Digão” foi localizado e preso no bairro Campos de São José, zona leste da cidade. Ele é suspeito de ter cometido um homicídio contra Márcio do Nascimento Silva, “Cariri”, no último mês de março.



A Polícia Civil informou também que o crime tem relação com a disputa por pontos de venda de tráfico na região.