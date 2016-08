Polícia apreende 180 pessoas nas 39 cidades da RMVale

Nossa Região

- 14:57

Danilo Alvim e Daniela Santos

São José dos Campos



Uma operação da Polícia Civil realizada ontem (30) nas 39 cidades do Vale do Paraíba apreendeu um total de 180 pessoas. Os trabalhos iniciaram às 6h e foram até às 19h.



Trata-se de uma operação chefiada pelo Deinter (Departamento de Polícia Judiciária do Interior), que é realizada mensalmente e conta com a participação das diversas divisões da Polícia Civil.



Ao todo foram 2471 objetos aprendidos. Abaixo, confira a lista completa:



15 flagrantes;



36 termos circunstanciados;



13 atos infracionais;



22 presos em flagrante;



36 presos tc;



24 adolescentes apreendidos;



2 recapturados;



96 mandados de prisão cumpridos;



49 mandados de prisão criminais;



47 mandados de prisão administrativos;



37 mandados de busca e apreensão cumpridos;



10 veículos apreendidos;



3 veículos recuperados;



5 armas de fogo aprendidas;



0,568 Kg de maconha;



0,663 Kg de cocaína;



0,310 Kg de crack