Parque Tecnológico recebe evento nesta terça-feira

Nossa Região

- 13:08

Bruna Soares

São José dos Campos



Visando apoiar a inovação e atender empresários e pesquisadores a tirar seus projetos do papel, o Parque Tecnológico de São José recebe amanhã, o projeto Movimento Pela Inovação.



Desenvolvido pelo governo estadual, o evento é para que os empreendedores possam conhecer as opções de financiamentos e outros incentivos oferecidos pelo órgão. A abertura do evento será às 9h.



No período da tarde, até às 17h, serão dedicados aos atendimentos individuais. Para ser contemplado, é necessário agendar nesse link: www.bit.ly/mpisaojose