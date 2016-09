Inscrições para o Vestibular 2017 da Unesp estão abertas

Nossa Região

- 13:05

Bruna Soares

São José dos Campos



Os alunos do 3º ano do Ensino Médio e cursinhos, interessados em ingressar em uma das 7.365 vagas disponíveis em 173 opções de cursos oferecidos pela Unesp (Universidade Estadual Paulista), já podem se inscrever para o vestibular 2017. As inscrições começam nesta segunda-feira e se encerram em 10 de outubro. Para realizar as inscrições, basta acessar o site da Vunesp.



A taxa do ato integral é de R$ 170,00, os alunos de último ano do Ensino Médio da rede estadual paulista poderão se inscrever com desconto de 75% na taxa. Os interessados na redução deverão procurar a secretaria de sua escola para obter uma senha de acesso à ficha de inscrição com o benefício.



As provas da primeira fase da seleção serão realizadas no dia 13 de novembro, em 31 cidades paulistas. No ano passado, o total foi de 103.694 inscritos no Vestibular Unesp.