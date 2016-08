Nossa Região

Jacareí



Uma fazenda localizada na estrada do Jaguari pegou fogo na tarde de ontem (30), em Jacareí.



Segundo testemunhas, o fogo foi identificado por funcionários da fazenda por volta das 16h20 e afetou cerca de três hectares da fazenda. As causas do incêndio ainda não foram informadas.



O fogo foi controlado sem a intervenção do Corpo de Bombeiros. O incidente foi comunicado à polícia.