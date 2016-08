Idoso é morto após tentativa de roubo em Ubatuba

Nossa Região

- 10:50

Daniela Santos

Ubatuba



Um idoso de 66 anos foi morto a tiros na noite de ontem (29) no bairro Silop, região central de Ubatuba.



Segundo a PM, o crime foi registrado como latrocínio, roubo seguido de morte. A polícia comunicou que a esposa da vítima ouviu o marido falando alto e quando desceu se deparou com dois criminosos que pediam dinheiro. A vítima, G.N, teria falado que não tinha dinheiro em casa, saído para o quintal e discutido com um dos criminosos, que atirou duas vezes no abdômen.



O idoso foi encaminhado ao Pronto Socorro, mas não resistiu a uma hemorragia. Os criminosos fugiram sem levar nada. A Polícia Civil segue com as investigações.