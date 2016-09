Homem morre ao tentar pegar balsa em Ilhabela

Nossa Região

- 10:18

Daniela Santos

Ilhabela



Um homem de 33 anos morreu na noite de ontem após cair no mar ao tentar pegar uma balsa, em Ilhabela.



Segundo o Corpo de Bombeiros, por volta das 21h50 Deilson Gomes da Costa entrou na área privativa dos veículos e saltou na esperança de pegar a balsa, mas a embarcação FB-18 já havia saído. A vítima caiu no mar.



De acordo com a Dersa, o serviço parou imediatamente e equipes do Corpo de Bombeiros, Dersa e mergulhadores começaram as buscas. O corpo foi encontrado às 0h45 já sem vida.



O serviço retornou às 1h. O corpo foi encaminhado ao IML (Instituo Médico Legal) de São Sebastião. A Polícia Civil investiga o caso.