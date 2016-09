Homem fica levemente ferido em acidente na Via Dutra

Nossa Região

- 10:35

Daniela Santos

São José dos Campos



Uma pessoa ficou levemente ferida após um acidente envolvendo um veículo na manhã desta sexta-feira (2) na Via Dutra, no trecho de São José dos Campos.



Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), um veículo de passeio teria perdido o controle e capotado por volta das 6h no Km 141 sentido Rio de Janeiro/São Paulo. A vítima, do sexo masculino, foi encaminhada ao Pronto Socorro da Vila Industrial.



A CCR Nova Dutra, concessionária que administra a via, informou que a faixa da direita ficou interditada e foi liberada às 6h54, gerando congestionamento de 4Km.