Nossa Região

- 15:57

Daniela Santos

São José dos Campos



Um homem de 24 anos foi preso com um celular roubado na noite ontem (8) no Jardim Aquarius, zona oeste de São José dos Campos.



Segundo a PM, durante patrulhamento os policiais abordaram o suspeito e encontraram um aparelho celular com ele. Após consultar o banco de dados, policias constataram que o elemento foi roubado na capital paulista no mês de junho.



O criminoso foi encaminhado ao 1º DP (Distrito Policial) onde foi sentenciado por receptação.