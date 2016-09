Nossa Região

- 10:20

Daniela Santos

Lorena



Um homem de 40 anos foi morto a tiros no fim da tarde de ontem no bairro Industrial, em Lorena.



De acordo com a PM, o crime ocorreu na rua Caeté e a vítima foi atingida por vários disparos e morreu no local. Ninguém foi preso. A Polícia Civil segue com as investigações. Não foi informado se a vítima já tinha passagens criminais.