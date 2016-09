Homem é morto a tiros em Aparecida

Nossa Região

- 10:19

Bruna Soares

Aparecida



Um homem de 35 anos foi morto por três tiros na madrugada de domingo (4) em Aparecida. Ninguém foi preso.



Segundo a Polícia Civil, a vítima foi encontrada ferida no bairro Vila Mariana.



Ainda de acordo com a polícia, o homem teria sido atingido com dois tiros nas costas e o último na região do tórax. O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, mas o homem não teria resistido aos ferimentos e morrido no local.



Não há informações sobre suspeitos e o caso será investigado.