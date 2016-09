Greve dos bancários segue na região da RMVale

Nossa Região

Sâo José dos Campos



Novo levantamento da greve nacional dos bancários apontou que cerca de 99,46% das agências da região de São José dos Campos aderiram à paralisação que se iniciou na terça-feira, da última semana. Enquanto isso, 87% dos bancos na cidade de Guaratinguetá também estão parados. Os dados referentes à greve nas agências de Taubaté ainda não foram divulgados.



Entre as principais reivindicações da categoria estão reajuste salarial de 14,78%, sendo 5% de aumento real e 9,31% de correção da inflação; participação nos lucros e resultados de três salários mais R$ 8.297,61; piso salarial de R$ 3.940,24; vales-alimentação, refeição, décima-terceira cesta e auxílio-creche/babá no valor do salário-mínimo nacional (R$ 880); 14º salário, entre outras solicitações.



Negociação. Em reunião entre a Fenaban (Federação Nacional dos Bancos) e o Sindicato dos Bancários que aconteceu na manhã de sexta-feira, uma nova proposta foi apresentada pelo órgão, porém, negada pela categoria.

A proposta consistia em um reajuste de 7% para os salários e benefícios, somado a um abono de R$ 3.300,00 a ser pago até 10 dias após a assinatura do acordo.



O valor fixado para o abono está 10% acima da proposta inicial apresentada no dia 29 de agosto e, somado ao reajuste no salário, superior à inflação prevista para os próximos doze meses, representa um ganho expressivo para a maioria dos bancários.



O reajuste será aplicado também à PLR (Participação nos Lucros e Resultados) paga pelos bancos aos funcionários, que está entre as maiores entre todos os setores da economia. A antecipação parcial da PLR será paga em dez dias após a assinatura do acordo.