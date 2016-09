Faculdade de São José e Procon realizam mutirão de audiências conciliatórias

Nossa Região

- 14:41

Bruna Soares

São José dos Campos



Com o objetivo de promover a conciliação entre consumidores e empresas, a Faculdade de Direito da Univap (Universidade do Vale do Paraíba) em parceria com o Procon de São José realizarão, na próxima segunda-feira, o mutirão de audiências conciliatórias que irá acontecer, a partir das 14h, no Núcleo de Prática Jurídica da Univap, que fica no Jardim Aquarius.



De acordo com a coordenadora do Núcleo de Práticas Jurídicas, Profa. Denise Passos da Costa Plínio, a expectativa é realizar o atendimento de 120 casos, dentre processos administrativos e assuntos diversos que já estão em andamento no Procon.



“Além de importante atividade para a formação dos alunos, este mutirão vem ao encontro da nova visão conciliatória buscada pela comunidade jurídica, com o intuito de agilizar a resolução dos conflitos e evitar o crescente e praticamente desregrado aumento das demandas judiciais. Com rapidez, há a satisfação tanto dos consumidores quanto dos próprios fornecedores, que conseguem ver resolvidos eventuais problemas surgidos na relação de consumo. Não restam dúvidas de que este mutirão é um importante mecanismo de prestação de serviço à nossa comunidade joseense”, afirmou a professora.



O serviço é gratuito e as audiências já previamente agendadas pelo Procon são conduzidas pelos alunos do curso de Direito da Universidade, sob a supervisão de professores e técnicos do órgão.