Dupla é flagrada com maconha, revólver e munições no Centro de Pinda

Daniela Santos

Pindamonhangaba



Um jovem de 19 anos foi preso e um adolescente de 17 anos foi apreendido por tráfico de drogas na noite de ontem (30) no Centro de Pindamonhangaba.



Segundo a PM, policiais realizavam patrulhamento pela rua Martin Cabral quando avistaram os dois em atitude suspeita. Com o homem foram encontrados uma arma de fogo calibre 22 e um invólucro de maconha dentro do tênis e com o adolescente encontraram mais duas munições calibre 22.



Os dois confessaram que tentariam fazer assaltos. Eles foram encaminhados à delegacia. O adolescente foi liberado.