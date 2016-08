Diretor do Parque Tecnológico, Marco Antônio Raupp, recebe alta de hospital

Nossa Região

São José dos Campos



O diretor do Parque Tecnológico de São José dos Campos e ex-ministro da extinta pasta de Ciência, Tecnologia e Inovação no governo Dilma, Marco Antônio Raupp, recebeu alta do Hospital Beneficência Portuguesa, onde estava internado, nesta quinta-feira (26).



Raupp tem 78 anos e sofreu um acidente de carro no último dia 10 de julho na BR-354 em Caxambu, sul de Minas Gerais. Ele foi encaminhado ao Hospital Cônego Monte Raso, na cidade próxima de Baependi, onde foi submetido a uma cirurgia no abdômen. O ex-ministro também chegou a ser transferido para o Hospital São José, em São Paulo.