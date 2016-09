Contra a dengue, Taubaté promove mutirão para coleta de pneus

Nossa Região

- 13:11

Bruna Soares

Taubaté



A Prefeitura de Taubaté promove esta semana um mutirão de coleta de pneus para ajudar no combate aos criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya.



A iniciativa atende a uma determinação do governo federal e foi repassada aos municípios paulistas por meio da Sucen (Superintendência de Controle de Endemias).



A Secretaria de Serviços Públicos vai destinar espaços nos PEVs (Posto de Entrega Voluntária) para que a população leve os pneus. Um caminhão da secretaria percorrerá periodicamente os PEVs para recolher o material.



Em paralelo, agentes do CAS (Controle de Animais Sinantrópicos) promovem na quarta-feira, um pente fino em áreas públicas.



De acordo com a prefeitura, nos períodos mais chuvosos, os pneus estão entre os objetos com maior concentração de larvas do Aedes aegypti.



O último levantamento atualizado da Vigilância Epidemiológica de Taubaté indica que foram registrados este ano 3.299 casos positivos de dengue.



Confira abaixo a lista dos PEVs da cidade

Horário de Atendimento: Segunda a Sábado das 08h às 18h



PEV Jardim Santa Helena

Rua Jaime Domingues da Silva, nº 457



PEV Parque Aeroporto

Avenida São Francisco das Chagas, n° 209 (antiga Avenida Timbó)



PEV Cecap

Rua Paulo Wagner de Barros, nº 201



PEV Jardim Ana Rosa/Jaraguá

Avenida Manoel Antônio de Carvalho, n° 1540



PEV Jardim Mourisco

Avenida José Benedito Penna Guimarães, nº 201



PEV Parque São Luiz

Avenida Ivan da Silva Cunha, 605



PEV Parque Três Marias

Avenida Vereador Rodson Lima, s/n



PEV Portal da Mantiqueira

Avenida Expedicionário Bento Nogueira de Moura, nº 420