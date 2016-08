Nossa Região

- 13:58

Este fascículo é dedicado ao estudo das duas últimas competências da área de Ciências Humanas e suas Tecnologias: as competências 5 e 6. Na competência de área 5, o aluno deve utilizar os conhecimentos históricos para compreender e valorizar os fundamentos da cidadania e da democracia, favorecendo uma atuação consciente do indivíduo na sociedade.



Suas habilidades, de 21 a 25, pretendem, respectivamente, que se identifique o papel dos meios de comunicação na construção da vida social; analise as lutas sociais e conquistas obtidas no que se refere às mudanças nas legislações ou nas políticas públicas, bem como a importância dos valores éticos na estruturação política das sociedades; relacione cidadania e democracia na organização das sociedades e identifique estratégias que promovam formas de inclusão social.



Já a competência de área 6 objetiva que se tenha a compreensão da sociedade e da natureza, reconhecendo suas interações no espaço em diferentes contextos históricos e geográficos. As habilidades de 26 a 30 esperam que o aluno identifique em fontes diversas o processo de ocupação dos meios físicos e as relações da vida humana com a paisagem; analise de maneira crítica as interações da sociedade com o meio físico, levando em consideração aspectos históricos e/ou geográficos; relacione o uso das tecnologias com os impactos socioambientais em diferentes contextos histórico-geográficos; reconheça a função dos recursos naturais na produção do espaço geográfico, relacionando-os com as mudanças provocadas pelas ações humanas e avalie as relações entre preservação e degradação da vida no planeta nas diferentes escalas.



No próximo fascículo, serão tratadas questões relativas à área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias.



Bons estudos!